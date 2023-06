Alfredo Moreno, integrante de la Comisión para la Paz: “No hemos resuelto desde ya el problema que tenemos con el pueblo mapuche”

El miércoles, el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento, cuyo objetivo es buscar soluciones a mediano y a largo plazo al conflicto mapuche mediante la restitución de tierras.

Entre los ocho nombres escogidos para formar parte de la comisión, se encuentra el exministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien esta mañana se refirió al lanzamiento y señaló que “lo que vivimos ayer en La Moneda es tan diferente a lo que vemos en otros temas, ver a todos los partidos de todos los espectros políticos sin ninguna excepción del Partido Republicano hasta el Partido Comunista, hasta la oposición y el gobierno”.

Sobre la labor de la delegación, Moreno sostuvo en conversación con Tele13 Radio que “tenemos que tener presente que mientras estemos desarrollando esto con el mejor espíritu, vamos a tener grupos que no lo van a entender, que van a intentar perseverar”.

Respecto a la situación en la macrozona sur, dijo que en “esta materia es evidente que no lo hemos hecho bien, estamos viviendo en La Araucanía, en Arauco, pero hoy día además en 4 regiones del país una situación imposible para sus habitantes mapuches o no mapuches, no hemos resuelto desde ya el problema que tenemos con el pueblo mapuche”.

“La solución que tenemos no está funcionando, podemos conversar sobre eso cuáles son los síntomas de por qué no está funcionando”, agregó.

Por otro lado, manifestó que “uno no puede cambiar el hecho anterior, como tampoco podemos cambiar lo que pasó hace 140 años, pero sí podemos decirles a esas personas que el resto de los chilenos estamos con ellos y que hay alguna manera de darles una mano”.

“Aquí no solo hay víctimas de lo que pasó hace 140 años, acá hay una larga historia de discriminación, pero también hay víctimas muy inmediatas de violencia actual”, finalizó.