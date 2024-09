Ángel Valencia revela el contenido de la conversación que tuvo con Luis Hermosilla antes de su postulación a fiscal nacional

El fiscal nacional, Ángel Valencia, reiteró este lunes que no mantuvo conversaciones –ni durante su candidatura como jefe del Ministerio Público ni luego de ser nombrado en el cargo- con el influyente abogado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, imputado por los delitos de cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios en el marco del caso Audio.

El 29 de agosto, la Fiscalía Nacional había emitido un comunicado ante informaciones de prensa que afirmaban que hubo contacto a través de WhatsApp entre Valencia y el influyente penalista, en el que aseguró que, si bien hubo un intercambio de mensajes, estos fueron antes de que el actual jefe del Ministerio Público fuese candidato al cargo. Además especificó que el último diálogo entre los juristas fue en julio de 2022.

De acuerdo con el ente persecutor en esa oportunidad, “no existe ningún mensaje pidiendo u ofreciendo apoyo para ser candidato a fiscal nacional”.

Al respecto, Valencia se refirió esta noche al contenido de la referida conversación. En entrevista con CNN Chile recalcó que “no tengo ningún tipo de mensaje de Whatsapp, ni por Telegram, ni por Signal con el señor Hermosilla, ni durante el periodo anterior a mi postulación al cargo de fiscal nacional, ni tampoco al periodo posterior, y tampoco hay mensajes en los que le pida algún tipo de favores, ni llamados telefónicos, ni que le pida que me ayude a la postulación, ni nada por el estilo”.

Además, indicó que antes de los mensajes de julio de 2022, tuvo conversaciones con Hermosilla en octubre de 2021, pero aseguró que estas “tienen que ver con asuntos profesionales que me parece están protegidos por secreto profesional”.

Sobre la mensajería de 2022, manifestó que fueron en el contexto de un doctorado que cursaba en ese momento en la Universidad de Salamanca, en España, y que junto con mantener la actividad profesional “había decidido desarrollar una investigación doctoral, una tesis doctoral y entonces buscaba un espacio universitario donde realizarlo y comencé a buscar distintos espacios donde hacerlo”.

El abogado Luis Hermosilla.

La solicitud de Valencia

Bajo este tenor, develó que “a propósito de eso, es que le envío un mensaje de WhatsApp a don Luis Hermosilla, y esto lo hago con la autorización de la Fiscalía, porque son mensajes personales, pero también están en la reserva de investigación, pero me parece que ha habido tanta especulación que prefiero aclararlo”.

Prosiguió relatando que “en el contexto de que estaba en este proceso de trabajo de investigación doctoral, le envío un mensaje al señor Hermosilla preguntándole si me podía compartir el teléfono de Andrés Chadwick, que a esa fecha era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, para los efectos de poder eventualmente contactarle”.

Valencia precisó que “después de eso, hay otros mensajes que tienen que ver con una cosa que no tiene ningún interés público, acerca del lugar donde vivir, una cosa muy menor, pero que no tiene ningún interés”.

Por lo anterior, remarcó que “no hay ninguna petición mía directa hacia el señor Hermosilla, ni tampoco le he pedido a alguna otra persona que le transmita una petición mía al señor Hermosilla para poder ayudarme en esa postulación, ni agradecerle, ni nada por el estilo”.

“No le pedí nada al señor Chadwick”

El fiscal nacional también fue consultado por la posibilidad de inhabilitarse en la arista investigativa que involucra al exministro del Interior, Andrés Chadwick, considerando que Valencia trabajó como docente de Derecho en la Universidad San Sebastián, donde el otrora secretario de Estado era en ese entonces decano de esa facultad, y actualmente preside junta directiva de la institución.

Al respecto, señaló que “yo solo trabajé por tres meses y medio en esa universidad, particularmente en la Facultad de Derecho y cuando uno trabaja como profesor es contratado por la universidad, no por el decano de la facultad. Y lo segundo es que las inhabilidades se decretan o se resuelven respecto de un caso en concreto, de una petición en concreto, petición que hasta aquí nadie ha planteado. Tendría que alguien plantearla o proponerla respecto a una situación en particular que le cupiese a quien habla resolver”.

En ese contexto, y teniendo en cuenta que su cónyuge, la abogada María José Taladriz, trabaja actualmente en el Departamento de Convivencia Universitaria y Equidad de Género de la referida universidad, el jefe del Ministerio Público descartó tajantemente que haya recurrido a Chadwick para que su esposa llegara a dicho cargo.

“No le pedí nada al señor Chadwick respecto al particular (...) Ella no trabaja en la Facultad de Derecho y yo creo que podría haber sido mejor fiscal nacional que yo, si tuviese de verdad este tipo de presiones o de exposición. De verdad creo que estaba además incluso hasta más preparada, pero me tocó a mí el honor de finalmente asumir esa responsabilidad. Mi señora no es una cosa, de hecho siempre nos pareció que ella podía continuar su trabajo en el sector público sin perder su planta en la Fiscalía, sin embargo, lamentablemente las presiones fueron muy fuertes”, puntualizó.