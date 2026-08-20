Así fue el simulacro de incendio que se realizó este jueves en La Moneda

Simulacro de incendio en La Moneda. Foto: Mario Tellez.

La mañana de jueves quienes estaban dentro de La Moneda debieron evacuar el Palacio tras la activación de las alarmas de emergencia.

La situación estaba prevista, puesto que se trataba de un simulacro de incendio, destinado a poner a prueba los protocolos de seguridad del Palacio Presidencial ante una situación de este tipo.

En el operativo participaron prevencionistas de riesgo con apoyo de Bomberos. Al momento de la evacuación, los trabajadores y visitantes debieron salir del edificio patrimonial hacia la Plaza de la Ciudadanía.

Una de las autoridades que participó del simulacro fue el recién asumido ministro del Deporte, Francisco Riveros, quien se encontraba en una reunión cuando sonaron las alarmas. “Yo llegué, me metí a la reunión y me fui por el simulacro”, indicó.

“ Hay que tomar las debidas prevenciones frente a sucesos que pueden ocurrir, así que muy bien que se produzca esto. Yo estaba en una reunión acá en Palacio coordinando situaciones interministeriales y me tocó el simulacro”, señaló.

20/08/2026 - SIMULACRO EN PALACIO DE LA MONEDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Entre las autoridades que también evacuaron se encuentran Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso; Julio Feres, director administrativo de La Moneda y Felipe Costabal, director de la Secom.

La situación se registró de manera ordenada y sin incidentes. Revisa los registros de la jornada:

20/08/2026 - SIMULACRO EN PALACIO DE LA MONEDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

20/08/2026 - SIMULACRO EN PALACIO DE LA MONEDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

20/08/2026 - SIMULACRO EN PALACIO DE LA MONEDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

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