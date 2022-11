Autoridades de Coquimbo y Atacama advierten sobre “peligro” de desabastecimiento de combustible por bloqueo de rutas en paro de camiones

Largas filas de automovilistas para llenar sus estanques de combustible se vieron la tarde de este miércoles en las bencineras de Copiapó, la capital de la Región de Atacama.

Los conductores acudieron a cargar bencina en masa ante rumores de escasez de combustible por los bloqueos de ruta que han desarrollado organizaciones de transportistas en el marco del paro que iniciaron el lunes.

El gobierno confirmó que invocará la Ley de Seguridad del Estado para garantizar el despeje de las vías.

Los bloqueos se han concentrado principalmente desde Santiago al norte.

Filas en Copiapó para cargar combustible ante rumor de desabastecimiento. Foto: Agencia Uno.

En la mañana en la Región de Valparaíso hubo cortes en la Ruta 68 que generaron alta congestión.

En la Región de Coquimbo, en tanto, las autoridades de la zona han expresado preocupación por la situación.

“El diagnóstico es claro, esta es una movilización que perjudica a las personas. Las perjudica cuando impide que las viviendas de emergencias que hemos gestionado para las familias que lo han perdido todo en la comuna de Monte Patria a raíz del incendio forestal lleguen a dar soluciones. Las perjudica cuando se pone en peligro el abastecimiento de combustible y con ello el funcionamiento de ambulancias, camiones aljibes, vehículos municipales, de seguridad y recolectores de de basura”, manifestó el delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Rubén Quezada.

“Lamentablemente la organización de esta movilización no se hace responsable de lo que ocurre en la región y no se hace responsable porque no hay un fundamento para continuar”, agregó la autoridad regional.

El martes se bloqueó el paso a camiones que trasladaban viviendas de emergencias para vecinos de Monte Patria, tras el incendio ocurrido la madrugada del 1 de noviembre y que dejó a 27 familias damnificadas en el sector de Los Laureles.

El alcalde Monte Patria, Cristian Herrera, confirmó que están siendo afectados por desabastecimiento ya que no están llegando los camiones a la única bomba de bencina de la comuna y se han debido suspender servicios.

“Estamos trabajando con nuestro equipo jurídico un recurso de protección contra los camioneros que resulten responsables de este desabastecimiento”, anunció.

Carabineros escoltó camiones con combustible

En la tarde, personal de Carabineros escoltó a tres camiones de combustible, desde una planta ubicada en los tambores de Guayacán en dirección a Ovalle.

El jefe de la IV Zona de la policía uniformada, general Juan Muñoz, había estado durante la noche con el delegado Rubén Quezada en los principales puntos de la Ruta 5 en la provincia de Elqui, para dialogar con los camioneros que a esa hora ocupaban de manera parcial las pistas de desplazamiento.

En Atacama habría comunas sin combustible al fin de jornada

Pr su parte, el delegado presidencial regional (r) de Atacama, Jorge Fernández Herrera, dio cuenta también de los inconvenientes asociados a la protesta camionera, indicando que hubo problemas para que camiones aljibes llegaran con agua a San Pedro y están “tratando de sacar un camión hacia Vallenar con gas”.

Sobre las bencinas, explicó que “todavía queda combustible para la población en general“ y recordó que los puntos de venta al enfrentar una reducción priorizan la reserva para los vehículos de emergencia.

“Es posible que aquí al término de la jornada ya tengamos desabastecimiento completo en algunas comunas. Eso no puede ocurrir y de nuevo le hacemos el llamado a los camioneros a que sigamos en el diálogo pero que destrabemos este cierre de caminos”, señaló.