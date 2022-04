Ad portas de su reapertura: autoridades de gobierno y Metro visitan Estación Intermodal del Sol que permanece cerrada desde el estallido por daños

La mañana de este sábado, autoridades de gobierno, comunales y de Metro de Santiago, participaron de una visita inspectiva a la Estación Intermodal del Sol en la Línea 5, que está ad portas de su reinauguración, luego que el recinto permaneciese cerrado desde el estallido social, en octubre de 2019.

A la actividad asistió el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien destacó que “con esta recuperación, estamos avanzando hacia una ciudad que entrega mayor equidad en las posibilidades de acceso y combinación de modos en el transporte público”.

Por su parte, el presidente de Metro, Louis de Grange, señaló que “esta fue una de las estaciones que más destrucción sufrió”, respecto a los daños provocados en los días del estallido social.

Grange, aclaró que la estación demoró en su reapertura porque, se necesitaban dispositivos y accesorios, tales “como ascensores, escaleras mecánicas, que requirieron ser importados de fuera de Chile y la pandemia generó problemas logísticos a nivel portuario, y por eso muchos de los repuestos, específicamente asociados al transporte vertical - para lograr el 100% de accesibilidad universal - sufrieron retraso”.

En tanto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego - quién también estuvo presente en la actividad - mostró preocupación por la “desvalorización de lo público”, haciendo un llamado a “cuidar lo público y no me refiero solamente a la estación, me refiero también al Metro, a los buses, me refiero al mobiliario público”.

Desde el ministerio de Transportes aseguraron que las obras implicaron $2,7 millones de dólares de inversión y que la nueva estación contará con mejoras de iluminación, seguridad y accesibilidad.

Si bien aún no hay una fecha exacta de su reapertura, las autoridades informaron que el horario de funcionamiento de la intermodal Del Sol, será el mismo que tiene Metro, es decir de lunes a viernes: de 6.00 a 23.00 horas, sábado: de 7.00 a 23.00 horas y domingo y festivos: de 8.00 a 23.00 horas.