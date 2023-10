Sería en cementerio de Maipú: autoridades planifican despliegue policial por velorio y funeral de la “narco reina” acribillada en Padre Hurtado

El gobierno junto a Carabineros se encuentran planificando un despliegue territorial para abordar lo que será el velorio y el posterior funeral de Sabrina Esmeralda Durán Montero, joven de 24 años ligada al narcotráfico y que ayer fue acribillada en plena vía pública en la comuna de Padre Hurtado.

La muerte de “La Ina”, quien sería la líder de una banda narco, quedó registrada en un video que se difundió ayer por las redes sociales. En él se aprecia que un sujeto le dispara en reiteradas ocasiones, incluso rematándola en el suelo. Luego se dio a la fuga en un vehículo. La fiscalía indaga un posible ajuste de cuentas.

Durán Montero, quien en el último tiempo se había volcado a crear videos de bailes y tutoriales en Tik Tok, había salido en mayo del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel tras pasar 14 meses por una causa por venta de drogas. Estaba con libertad vigilada asistida con supervisión de Gendarmería.

Las autoridades contemplan que el velatorio de la “narco reina” será en primera instancia en su casa, en Peñaflor, y el funeral en el Cementerio Parque Manantial de Vespucio, ubicado en Maipú. La ceremonia fúnebre ha sido calificada como “de alto riesgo”.

Según informó este medio, para el velorio y funeral se dispuso un contingente de entre 100 y 150 carabineros aproximadamente, donde participarán efectivos COP, Gope y radio patrullas.

Desde Carabineros señalaron que “sobre la base de la matriz de riesgo establecida, Carabineros de Chile se encuentra planificando un despliegue preventivo, con el propósito de reforzar la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad”.

“Un trabajo operativo que la institución desarrolla cada vez que se registra un evento de este tipo y que conlleva la intensificación de los controles en el territorio, gracias al apoyo de personal especializado y de control de orden público que se suma a las labores permanentes llevadas adelante por los uniformados de las diferentes unidades policiales dependientes de la prefectura”, agregaron desde la institución.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “cuando hay funerales que tienen esos riesgos ya hay una metodología bastante desarrollada por parte de las policías para evaluar el nivel de riesgo que existe y, por lo tanto, hacer un dispositivo de seguridad adecuado a esos riesgos es lo que se está haciendo en este caso”.

“Esperamos que en este funeral, a propósito de los temores que hay de que haya acciones violentas, ello no suceda y que el dispositivo policial proteja a todas las personas para que no tengamos que lamentar ningún accidente y que no se cometa ningún delito en el contexto del funeral mismo”, agregó.

Por su parte, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, comentó: “El hecho de ayer ha conmocionado a la opinión pública y además se ha tratado de una persona que tiene antecedentes por narcotráfico que está ligada a varias bandas criminales. Por lo tanto, ya se ha dispuesto un trabajo en coordinación con Carabineros que ya dispuso carros COP que van a estar reforzando tanto los lugares del centro asistencial como los lugares en que se puede realizar el velatorio. Se quiere constreñir lo más posible que este velatorio no pase por otro lugares de la región, eso se está coordinando con Carabineros”.

Martínez recordó que el gobierno presentó el 27 de septiembre un proyecto de ley que limita los funerales narco. La iniciativa propone que la ceremonia se realice exclusivamente en las instalaciones del cementerio o crematorio. A su vez, se plantea reducir el tiempo para el proceso funerario a máximo veinticuatro horas.

Hasta esta tarde, se esperaba que el cuerpo de “La Ina” fuera trasladado desde el Servicio Médico Legal hasta su domicilio para ser velado.