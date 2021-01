Autoridades reiteran llamado a denunciar hechos de violencia intrafamiliar tras aumento de casos durante la pandemia

El Fono Denuncia “Cenco Familia 149″ de Carabineros, creado para entregar apoyo preventivo y de orientación a quienes son o podrían ser víctimas de violencia intrafamiliar, mantiene un promedio de llamadas aproximado de 500 al día.

Durante la pandemia, los llamados de mujeres acusando agresiones y/o pidiendo orientación aumentaron un 97% en relación al 2019 a causa del confinamiento, ya que muchas mujeres deben convivir con su agresor.

Este número sin embargo, no alcanza a reflejar la realidad total del país: Según indicó la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, esto es solo una fracción de la cantidad de casos existentes.

“Nosotros tenemos calculado que no hay más de un 25% de denuncias de lo que es la realidad. Todavía mucha de la violencia sucede dentro de los hogares”, indicó. Es decir, solo un 25% es lo que se logra catastrar.

Es por esto, y a raíz de los cambios que se han realizado en las últimas semanas en el plan Paso a Paso, que junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; y la General Karina Soza, Directora de DDHH y Protección Familiar; realizaron hoy un llamado a las mujeres a denunciar episodios de violencia, reiterando los canales existentes e indicando que no requieren de un permiso especial para salir de sus domicilios y denunciar si se encuentran en comunas en Cuarentena o en toque de queda.

“No podemos seguir pensando que esto es un problema entre privados, porque esto tiene un impacto social importante. En un hogar donde se vive violencia, esos niños crecen normalizando muchas veces la violencia, y después vemos jóvenes violentos”, indicó la ministra Zalaquett. “La violencia dentro del hogar, la violencia contra la mujer tiene un impacto público, por lo que necesitamos el compromiso de todos y todas”.

En esta línea, la subsecretaria Martorell destacó el trabajo en conjunto que se encuentran realizando, y reiteró la importancia de denunciar si se es testigo de algún hecho de violencia.

“Reforzar e insistir en el llamado a las personas a denunciar estos hechos, no solamente aquellas que son víctimas de la violencia, sino también aquellas que saben que está ocurriendo violencia intrafamiliar”, indicó. “Si escuchan ruidos, pueden denunciar, y cuando eso ocurre, las policías no solo pueden, sino que deben ingresar si hay delito flagrante”.

“También recordar, que aunque estemos en una comuna en cuarentena, aunque exista horario de toque de queda, en ningún caso se requiere un permiso para ir a denunciar o pedir auxilio frente a una situación de violencia intrafamiliar”, sostuvo.

“Cualquier mujer, cualquier persona que esté siendo víctima de este delito, o tenga un temor de ser víctima de este delito, inmediatamente puede ir a solicitar auxilio o a hacer la denuncia sin necesidad de portar con ningún tipo de permiso”, agregó.

Aumento de un 330% en las denuncias por violencia intrafamiliar en Providencia

La comuna de Providencia también ha tenido un incremento en las denuncias: De acuerdo a la alcaldesa Evelyn Matthei, han registrado un aumento de un 330% de avisos sobre violencia intrafamiliar.

“Esto es algo terrible. Nos da una pena, una rabia, enorme, ver cómo maltratan a nuestra mujeres chilenas”, sostuvo, explicando que en ese sentido se encuentran trabajando en el municipio en conjunto con la ministra de la Mujer, la subsecretaria de Prevención del Delito y Carabineros para este tipo de casos.

“Nos pueden avisar a través de SOSAFE, a través del 1414, a través de un llamado telefónico, a través de Twitter, lo que sea. Nosotros estamos llegando en 2 minutos, 2 minutos y medio cuando tenemos este tipo de denuncias”, explicó.

“Tiene prioridad uno, se deja todo lo demás al lado para concurrir cuando hay una mujer que está siendo violentada”, indicó. “Por favor, a las víctimas: no tengan vergüenza, no tengan miedo, atrévanse a denunciar. Si no denuncian, en algún minuto las van a matar”.

“Tantas veces los hombres prometen que esta es la última vez, la última vez. No va a ser la ultima vez: las van a matar. Así que por favor, hay aquí hartas instituciones, estamos todas con todas las fuerzas tratando de protegerlas, pero no solamente llamen por teléfono al 1414, hagan la denuncia a los tribunales, nosotros las vamos a acompañar”, agregó.