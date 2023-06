Ávila por resultados Simce 2022: “Son preocupantes, se consolida esta tendencia a la baja de los últimos 10 años”

El miércoles, se dieron a conocer los resultados de la prueba Simce aplicada en noviembre del año pasado a estudiantes de 4° básico y 2° medio, medición que estuvo en pausa por la pandemia de coronavirus.

Los resultados constataron una baja histórica en la prueba de Matemática para ambos niveles. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Corte, señaló ayer que “a todas luces no tenemos buenos resultados. Una baja de 10 puntos, histórica, y 12 puntos en 2° medio, es una baja que no había experimentado en una década”.

Y este jueves, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, descartó catalogar los resultados como un “terremoto educativo”.

“El problema es serio, es grande, pero cuando habla de ‘terremoto’ pareciera como que se destruyera todo, incluso hasta las bases. Eso es lo que pasa en un terremoto, se destruye una ciudad o se cae una casa completa. Y aquí nosotros tenemos que construir desde donde tenemos y sacar lecciones y aprender de aquello”, respondió en conversación con Tele13 Radio.

Pero, destacó que es “absolutamente grave, muy serio” y que es la “consolidación de una tendencia de los últimos 10 años, venimos hace una década disminuyendo nuestros resultados en el Simce; es también la consolidación de esta fotografía de los últimos cuatro años y especialmente el golpe duro que significó para los estudiantes estar alejados de los establecimientos educacionales”.

Sobre si le sorprendieron los resultados, el titular de Educación señaló que “yo me esperaba una urgencia mayor, por la estimación regional”, y, añadió que, “yo he estado conversando en tres oportunidades con ministros de Educación de América Latina y lo que se estimaba para África, en particular en Latinoamérica y el Caribe era una disminución de 40, 50 puntos”.

Sin embargo, reiteró que de todas formas, “son resultados preocupantes, son malos resultados, esto significa que se consolida esta tendencia a la baja de los últimos 10 años”.

Además, puntualizó sobre la prueba de matemática, que la enseñanza en esa materia “siempre ha sido más compleja por la didáctica, tipo de estrategia, sin duda alguna requiere de esta permanencia en el sistema educativo”.

“El aprendizaje es acumulativo, se construye día a día (...) dos años fuera de los establecimientos lo que hicieron fue que los chicos perdieran la base que traían anteriormente y que a veces no era tan sólida, pero estar fuera de la sala de clases fue fatal”, recalcó Ávila.