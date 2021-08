Ayudante del exdirector de la PDI: “Él llegaba con los dineros en efectivo y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta”

El subcomisario de la PDI Eduardo Villablanca Inostroza era el ayudante clave del exdirector general Héctor Espinosa Valenzuela. Según la investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por malversación de caudales públicos y lavado de activos, el ex mano derecha de quien entonces era el número 1 de la policía civil, era quien rellenaba documentos de depósitos en efectivo a las cuentas de su jefe o de la esposa de éste, María Neira Cabrera, quien además es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El 11 de junio pasado -seis meses después de iniciada la indagatoria a raíz de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)- Villablanca fue interrogado por el Ministerio Público y un equipo especial del OS-7 de Carabineros. Entre lágrimas el subcomisario confesó que “en diversas oportunidades, a solicitud del señor Espinosa, que en realidad yo consideraba una orden, me correspondió hacer depósitos en efectivo en su cuenta del Banco Estado y en el Banco Chile, en el caso de su cónyuge”.

Detalló que hizo 38 millonarios depósitos en efectivo una vez al mes directamente en las sucursales de Banco Estado, de calle Rosas y Banco de Chile, en calle Bandera. Ambos recintos están a cuadras del cuartel general de la policía civil. Sobre esto, puntualizó que Espinosa le entregaba generalmente $5 millones en efectivo y que estos los distribuía en depósitos de $3 millones en la cuenta corriente del Banco Estado o de $1 millón o $2 millones en la cuenta corriente del Banco de Chile a nombre de la señora de su jefe.

“Estos dineros eran en efectivo, él ingresaba a mi oficina, que está muy cerca de su oficina, que tenía una conexión interna con la mía, para contextualizar, transitaba por su misma dependencia, y llegaba a la mía. Él llegaba con los dineros en efectivo en la mano, y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta”, dijo el subcomisario.

“En relación a los depósitos realizados el 28 de julio de 2016, Héctor Espinosa me entregó en efectivo $20 millones estando en la Dirección General, instruyéndome depositarlos en su cuenta corriente del Banco Chile”, indicó Villablanca.

66% de gastos reservados a beneficio propio

De acuerdo a antecedentes de la investigación, días antes de ese depósito Espinosa recibió $30 millones en efectivo por concepto de gastos reservados. “El director general de la Policía de Investigaciones de Chile que suscribe, certifica que la suma de $30 millones, correspondiente al egreso N° 263, de fecha 25 de julio del 2016, fue invertido en gastos reservados de esta institución”, dice el documento en que consta la entrega de este dinero. Así, los investigadores sospechan que a lo menos el 66,6% de los fondos retirados ese mes los destinó a su propio beneficio.

Además, Villablanca sostuvo que en febrero de 2017 -periodo en que se realizaron los últimos depósitos de este tipo- llegó a la Dirección General de la PDI un funcionario del Banco de Chile, quien se reunió con el entonces director. Según el subcomisario, su entonces jefe le comentó que el funcionario de la entidad financiera le había dicho que su cuenta tenía algunas observaciones.

“Tras esa reunión, el director general me comentó que esta persona le había manifestado que su cuenta en esa entidad tenía algunas observaciones y me manifestó que estaba todo ordenado, pero que debía dar una explicación al banco, la que asumo que realizó. Esta reunión no sé si estaba en la agenda del director general”, aseguró Villablanca.

Luego de que el Consejo de Defensa del Estado decidiera querellarse en contra de Espinosa, la fiscalía pidió al tribunal una audiencia para formalizarlo junto a su esposa y al exayudante. En total, el Ministerio Público ha detectado 53 depósitos en efectivo por cerca de $140 millones.