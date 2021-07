Balance de incidentes previos a la Convención: Una mujer y 15 carabineros lesionados, además de seis detenidos

Fueron varios los incidentes que se registraron durante la mañana de este domingo, previo a la conformación de la Convención Constitucional.

Posterior a que se realizara una multitudinaria concentración en Plaza Italia, que había sido llamada por la Lista del Pueblo a las 8.15, un buen número de personas marchó hasta las dependencias del ex Congreso Nacional, ubicado en Compañía de Jesús 1131.

En esos alrededores, cerca de las 10.00, fue donde se registraron enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, que derribaron vallas papales dispuestas en el sector. Los uniformados procedieron con carros lanzaguas para dispersar a los protestantes. De hecho, la Convención, que tenía programado partir a las 10.00, fue suspendida por casi tres horas debido a los incidentes, que luego se extendieron hasta el interior de la carpa: parte de los constituyentes de la Lista del Pueblo exigieron detener lo que a su juicio era un actuar represivo por parte de la policía para poder comenzar a sesionar.

El Ministerio del Interior entregó un balance preliminar hasta esta tarde, que cifraba en 15 los carabineros heridos y 6 detenidos hasta las 13.00. Asimismo, se reportó una mujer que fue lesionada en un ojo con un objeto contundente. Se investigaba el origen de su lesión, pero de forma preliminar se descartaba el uso de elementos policiales. De hecho, fue dada de alta por la misma tarde desde la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital Salvador en la comuna de Providencia.

“El problema se da en Bandera con Compañía, una vez que ya ingresan los convencionales de todos los sectores y que ya estaban instalados dentro del Congreso, en donde un grupo violento no solamente quiso, sino que logró derribar las barreras que estaban ahí para generar ese anillo de protección. Estamos hablando de aproximadamente tres cuadras, a tres cuadras del ex Congreso”, explicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

En esa línea, agregó que “todo indica que son personas que no renuncian a la violencia, que no les interesa lo que ocurra en esta primera ceremonia de Constitución, (...) porque si les interesara no lo hubiesen puesto en riesgo como lo pusieron” y agregó que “ellos dicen ser los responsables de tener la Convención Constituyente, entonces que la respeten”.

Otro punto donde se contabilizaron enfrentamientos entre manifestantes y policías fue en el sector de Plaza de Armas, donde un grupo de sujetos lanzó vallas papales a un piquete de Carabineros. De hecho, Metro cerró sus puertas momentáneamente en esa estación producto de las protestas.