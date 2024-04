Balance fin de semana largo: se reportan 27 fallecidos y 526 siniestros viales a nivel nacional

“Estamos a lunes, después de Semana Santa, y desde la perspectiva del tránsito, tenemos muy poquito que celebrar. Han fallecido 27 compatriotas durante este fin de semana, en una cifra que es alarmante”, lamentó esta jornada el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien junto a Carabineros y otras autoridades, entregó un balance respecto del fin de semana largo por Semana Santa.

“Es muy duro entender que hay un montón de familias que hoy día no tienen a uno de sus miembros. Una muerte que es evitable, que significa una tragedia, y eso viene acompañado de otras personas que ven cambiada su vida por las lesiones que quedan para siempre”, añadió la autoridad.

En materia de fiscalización y flujos vehiculares, se informó desde Carabineros, desde el jueves 28 hasta el domingo 31 se registraron salidas desde la Región Metropolitana con un total de 413.225 vehículos, lo que representa “un aumento pequeño” respecto si se le compara al fin de semana del 2023.

En detalle, durante este fin de semana se generaron un total de 526 siniestros viales en todo el territorio nacional, lo que se traduce en una disminución de siniestros viales de un 19%. Los 27 fallecidos que se registraron sin embargo, representan un aumento del 92% con respecto a Semana Santa del 2023.

Balance Semana Santa: se registraron 27 fallecidos, 380 lesionados y un total de 526 siniestros viales en todo el país.

De la ubicación de estos siniestros viales, se indicó que principalmente fueron en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío especialmente, Araucanía, Los Ríos, y nueve en la Región Metropolitana.

De los siniestros fatales, 7 ocurrieron en zonas urbanas y 20 en zonas rurales. Sobre los fallecidos, 8 fueron mujeres y 19 hombres (1 niño, niña o adolescente, y 26 adultos). 16 eran conductores, 9 eran pasajeros y 2 peatones.

Respecto al tipo de siniestro, se detalló, 3 fueron atropellos, 12 colisiones y 12 choques.

Asimismo, se registraron un total de 380 lesionados en estos siniestros viales, de los cuales 78 fueron graves, 27 menos graves y 275 leves, lo que se traduce en una disminución de un 15%.

Las principales causas de estos siniestros, se indicó, fue exceso de los límites de velocidad y la conducción no atento a las condiciones del tránsito.

Respecto de la labor de tránsito que Carabineros realizó en todo el país, se efectuaron 66.968 controles vehiculares en todo el país, se cursaron más de 2.890 infracciones al tránsito. De ellas, 2.200 fueron por exceder el límite de velocidad.

Semana Santa: 120 detenidos por conducir en estado ebriedad

Junto con eso, se practicaron más de 14.860 exámenes para la detección de alcohol y 62 exámenes para la detección de drogas, resultando en 159 detenidos por estas causales: 120 por ebriedad, 27 por conducción bajo la influencia del alcohol y 12 que lo hacían bajo los efectos de la droga.

En esta línea, el ministro Muñoz hizo un llamado “extraordinariamente relevante” a todos de levantar la importancia de este tema. “Que conducir a exceso de velocidad no es aceptable, que conducir después de haber tomado alcohol no es aceptable, que conducir bajo el efecto de las drogas no es aceptable, que conducir mirando el celular tampoco es aceptable, porque lo que termina pasando es que a veces se va tu vida o te llevas la vida de otros. Y eso es lo que nos pasó este fin de semana”.

En cuanto a fiscalización, se hicieron 5.400 controles a buses para verificar que estuviesen funcionando de buena forma, superando la meta que se habían propuesto, sin embargo, lamentó la autoridad, “cómo vamos a estar contentos cuando hubo 27 personas que fallecieron este fin de semana”.

“Quisiéramos transmitir con harta fuerza la importancia de cambiar nuestra actitud al manejar. De ser mucho más conscientes, mucho más responsables de lo que eso significa y las consecuencias que tiene para nosotros y los demás”, indicó.

Desde Conaset por su parte, reforzaron el llamado a la responsabilidad al momento de conducir.

“Es urgente que entendamos que la velocidad mata. Es urgente que entendamos que el uso del celular mientras conducimos mata. Es urgente que entendamos que el haber conducido con alcohol y otras drogas mata. Necesitamos crear esta conciencia, necesitamos hacer este factor de cambio para que situaciones como las que estamos viviendo después de este fin de semana no vuelvan a ocurrir”, afirmó la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante.