“Bienvenido a Yáber Don Satanás”: Rodrigo Topelberg recuerda su encuentro en prisión con Luis Hermosilla

Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF Capital y quien cumple actualmente arresto domiciliario total por su participación en el marco del caso Factop, entregó detalles de cómo dio a conocer la grabación de la cita que el abogado Luis Hermosilla sostuvo con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer en junio de 2023 y que dio origen al caso Audios, señaló cómo se dio cuenta con posterioridad de algunos delitos que involucraba el polémico audio y entregó detalles de su paso por el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde se encontró con los hermanos Sauer y el propio Hermosilla.

En declaraciones a Mega realizadas desde su domicilio en Vitacura, el ingeniero en administración de empresas imputado por los presuntos delitos de estafa, lavado de activos y delitos tributarios, señaló que el pasado 22 de julio la abogada Leonarda Villalobos, quien grabó el registro, le mostró el audio que “tenía una evidencia de los ilícitos de los Sauer”.

“No lo podía creer, no puedo escucharlo. Ella iba a mi casa e insistía que lo escuchara, pero yo anímicamente no podía... Era demasiado fuerte escuchar la risa de Daniel Sauer, la traición, los ilícitos, la confabulación. Pese a un problema gigantesco en el que me exculpaban al decir que no me tenían que decir, era muy fuerte escuchar todo eso”, señaló Topelberg.

Sin embargo, agrega que finalmente Villalobos le entrega la grabación a su esposa, quien lo insta a escucharlo, tras lo cual decidió interponer una querella contra sus socios y se autodenunció a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), además de realizar una denuncia al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Consultado por Mega si conocía los ilícitos que presuntamente realizaban los hermanos Sauer en el caso de Factop, Topelberg indicó que “veníamos de una suspensión en la CMF, había problemas de liquidez, pero jamás los ilícitos, falsificación de facturas, ni toda la gravedad del caso”.

Afirma que tras realizar las querellas y las denuncias, “solicitó al Ministerio Público declarar, que me ayuden, colaborar con ellos, lo que no tuvo éxito”.

Facturas ideológicamente falsas

En la entrevista, Rodrigo Topelberg afirma que hasta que se libera el audio desconocía lo que era una factura ideológicamente falsa.

En este sentido, afirma que “Leonarda (Villalobos) estaba muy preocupada porque ella había invertido también plata en Factop (...) Y me empieza a decir que hay facturas falsas y cosas así (...) Le dije ‘dame una prueba’ y ahí es cuando me trae este audio”, destacó.

Topelberg afirma que cuando Villalobos le hablaba de las facturas ideológicamente falsas, “ni siquiera entendía lo que eran, tuve que después entender”. “No lo sabía ni tampoco sabía que había facturas falsas ocupadas por ellos. Que se ocuparan estas facturas a favor y que fuera algo habitual, no tenía idea”, aseveró.

“Yo no cometí ningún ilícito y no hay ninguna prueba de que yo lo haya cometido”, destacó.

Filtración del audio

Sobre la filtración del audio a medios de comunicación, Topelberg indicó que lo hizo ya que habían pasado tres meses desde que había hecho la denuncia en el Ministerio Público, sin obtener respuesta. “Tenía de alguna manera que ejercer presión”, sostuvo.

También se refirió al hecho de filtrar el audio bajo el nombre de Daniel Sauer: “Era para no ser tan melodramático. Ponerme algún apodo como ‘Anonymous’ o alguna cosa así no era mi intención, pero puse alguna cosa que obviamente que no era él. Puse el nombre de Daniel Sauer y escribí algo como ‘soy Daniel Sauer y así hice el fraude de Factop’”, indicó.

Como ya lo había relatado ante la Fiscalía, sostuvo que adquirió un teléfono de prepago pagado en efectivo y se consiguió un número de WhatsApp de Reino Unido, co el cual envío el audio en formato MP3. “Temía mucho por las repercusiones que podía haber por esto, pese a que era obvio que era yo, si soy el único que se beneficia en ese audio. Pero igual traté de hacerlo anónimo y de la mejor manera”, sostuvo.

Capitán Yáber

Finalmente, Topelberg se refirió a su paso por el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde estuvo cumpliendo prisión preventiva desde el 19 de abril hasta el pasado 30 de agosto. En ese lapso, convivió con Daniel y Ariel Sauer y se encontró, además, con Luis Hermosilla.

Sobre su primer encuentro con los Sauer, afirmó que “no les hablé, pero al cabo del tercer o cuarto día uno ya empieza a convivir. Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día ‘hola Topi, cómo salimos de esta’, y te empiezan a manipular un poco porque querían mis recursos para salir”.

Asimismo, relató su encuentro con Luis Hermosilla en el penal el último día. “Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber don Santanás’, o algo así le dije, y no me entró altiro ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿cómo has estado?’ y le dije ‘encerrado’. Yo lo confronté”.

“Yo lo metí ahí, pero yo veo a la persona que confabuló en mi contra. Y traté de formar una distancia y confrontarme a él y no hubo cómo, la manipulación llegó altiro, me empezó a pedir consejos y dije ‘aquí vamos de nuevo’. Le seguí la corriente y tenía fe de que iba a salir (de prisión)”, destacó.