Cadem: Bukele tiene un 81% de imagen positiva en Chile y a un 42% le gustaría que el próximo presidente tuviera un estilo similar

Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de noviembre, los cuales arrojaron que un 81% de los consultados asegura tener una excelente imagen del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Asimismo, el sondeo de opinión consigna que a un 42% le gustaría que el próximo presidente o presidenta de Chile tuviera un estilo similar al mandatario centroamericano.

Cabe recordar que, en junio pasado, el jefe de Estado salvadoreño asumió su segundo mandato consecutivo para extender a una década su período que inició a mediados de 2019.

La popularidad de Bukele, un controversial expublicista de 42 años de edad, fue catapultada por una guerra contra las pandillas que le ha permitido reducir el número de homicidios en dos años en 87%, tras la implementación de un estado de emergencia que ha colocado al país entre los más seguros del mundo.

A pesar del amplio respaldo a la medida, la debilitada oposición y diversos organismos de derechos humanos lo han criticado, asegurando que capturó -a veces sin pruebas- al 2.5% de la población adulta del país.

Foto: REUTERS.

En torno a imagen positiva, al salvadoreño le sigue el primer ministro de Canadá Justin Trudeau (64%), el primer ministro británico Keir Starmer (60%) y el presidente francés Emmanuel Macron (57%), quienes son evaluados con notas de 5 a 7 por los chilenos.

En el otro extremo, los tres peor evaluados son el presidente ruso Vladimir Putin (22%), el presidente de Bolivia, Luis Arce (18%) y el gobernante venezolano Nicolás Maduro (3%).

Donald Trump

Por otra parte, un 56% de los consultados evalúa negativamente al recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pese a ello, un 43% tiene una imagen positiva de él, porcentaje que sube 23 puntos más que lo consignado en su primera elección.

Entre los atributos más destacados del republicano, son que entiende las preocupaciones de los norteamericanos (62%), que será un buen líder para Estados Unidos (61%) y que tiene carisma (61%).

Por el contrario, un 59% no cree que podrá ser un factor de unidad, un 64% piensa que no será respetuoso de las instituciones y un 70% afirma que no es honesto ni transparente.

En tanto, un 64% opina que su nuevo gobierno será positivo para la nación norteamericana, un 53% cree que será bueno para las relaciones internacionales a nivel mundial. Pese a ello, un 58% piensa que será negativo para enfrentar las noticias falsas, la guerra de Rusia con Ucrania y el conflicto en Medio Oriente.

Por último, en la primera semana de noviembre, el sondeo de opinión arrojó que la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric subió a 28%, mientras que su desaprobación descendió al 64%.