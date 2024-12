Cadem: Evelyn Matthei se impondría en todos los posibles escenarios de segunda vuelta

A una semana de conocidos los resultados en las últimas elecciones de gobernadores que se definieron en once regiones del país, el escenario de los comicios presidenciales del próximo año entra ya en tierra derecha.

Pese a que la oposición no logró imponerse en territorios claves como la Región Metropolitana o Valparaíso, sí consiguió quedarse con 6 de 16 gobernaciones. Dentro de este escenario, la figura de la exalcaldesa de Providencia y principal carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sigue siendo favorita, mientras que ni en la izquierda ni en la centro-izquierda se visualiza algún rostro competitivo.

Así se refleja en los resultados arrojados este domingo en la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la última semana de noviembre, los que arrojaron que tras últimos comicios municipales y regionales la exjefa comuna se mantiene primera –entre las opciones existentes- con 22%, registrando una baja de 2 puntos respecto a lo consignado el pasado 15 de noviembre.

A ella, le sigue el líder republicano, José Antonio Kast, que esta semana se mantiene con el 14%. Más atrás se posiciona la expresidenta Michelle Bachelet, con 6%, y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, con 5%, quien supera por primera vez al diputado Johannes Kaiser, quien aparece con un 4%.

El 34% de los encuestados no se inclinó por alguna de las opciones o se declara indeciso, porcentaje que aumentó tres puntos desde el pasado 15 de noviembre.

Escenarios segunda vuelta

Ante una eventual segunda vuelta, el sondeo de opinión revela que Matthei se impondría en todos los posibles escenarios posibles.

La exalcaldesa amplía la brecha sobre Bachelet con una diferencia de 16 puntos (50% vs 34%) y sigue a distancia significativa de Kast, con 27 puntos (54% vs 27%).

Del mismo modo, supera al gobernador de la RM, Claudio Orrego, por 22 puntos (53% vs 21%); a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por 36 puntos (59% vs 23%); al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, por 39 puntos (59% vs 20%); al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, por 39 puntos (60% vs 21%) y al único aspirante oficialista a La Moneda, diputado Vlado Mirosevic, por 46 puntos (62% vs 16%).

Por otra parte, Kast perdería en un eventual balotaje contra Bachelet, por una diferencia 5 puntos (39% vs 44%). No obstante, se impondría a Tohá y a ME-O por 15 puntos, a Vodanovic por 17 puntos, a Mirosevic por 25 puntos y a Claudio Orrego por 3 puntos.

Aprobación de Boric

Por su parte, en la cuarta semana de noviembre, la aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric subió 3 puntos, llegando al 29%, mientras que su desaprobación cayó 4 puntos, bajando al 63%, cerrando el mes con un promedio de 28% de aprobación y 65% de desaprobación.

Los hitos considerados más positivos de este gobierno son la Ley de 40 horas (41%), la Ley Karin (32%) y su actitud frente al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera (20%).

Mientras que los hitos más negativos son su gestión en delincuencia (40%), el caso Monsalve (35%) y el asesinato de los tres carabineros en Cañete (26%).