Calama sufre el junio con más muertes en al menos una década: en 16 días acumula más fallecidos que en todo marzo y abril juntos

“La situación es tremendamente crítica en Calama”.

Así, de forma directa, Daniel Agusto (RN) define la situación de la comuna de la cual él es alcalde. El aumento de casos de coronavirus entre sus habitantes obligó al gobierno a decretar cuarentena desde el pasado martes 7 de junio para la zona urbana de la ciudad.

Los números de contagios y fallecidos por el Covid-19 no son alentadores. Según el último Informe Epidemiológico del Minsal, del 16 de junio, Calama tenía 1.532 (un aumento del 34,6% respecto al último reporte) y registraba 34 fallecidos por esta enfermedad. El informe diario, en tanto, daba cuenta que hasta hoy se habían contagiado 2.105 personas.

Pero la situación pareciera ser más compleja aún. Según datos de las inscripciones de defunciones del Registro Civil durante junio -revisadas por La Tercera- hasta ayer, es decir, en 16 días, se han registrado 114 fallecidos en la comuna por todo tipo de causa. Una cifra que revela que este mes ya es, con distancia, el junio más mortífero en a lo menos una década en la localidad. Y de hecho, supera a mitad de mes todos los decesos de marzo y abril de este año juntos.

El promedio entre 2010 a 2019 de personas inscritas como fallecidas durante el sexto mes del año en el Registro Civil es de 63,8. Es decir, junio de 2020, en 16 días, prácticamente duplica esa cifra.

Ya durante el fin de semana el alcalde Agusto había alertado que el Cementerio Municipal se encontraba al borde de su capacidad. De hecho hoy quedan solo 4 nichos disponibles. Lo que motivó al municipio a ordenar la construcción de 30 sepulturas más.

“La situación en Calama es crítica y grave, debido primero a la vertiginosa alza exponencial de los contagios por días que estamos prácticamente superando a todas las comunas de la macrozona norte. De hecho antes de ayer tuvimos 200 casos en un día. Cada día se supera el récord de contagios. Y lo otro es la tasa de mortalidad, la que creo es una de las más altas de todo Chile. Y eso hace que todo esté en un nivel de colapso absoluto”, explicó el jefe comunal.

“Aquí ya se está dando el fenómeno de la última cama y eso es terrible y es brutal la situación. Por eso necesitamos más confinamiento en la ciudad”, agrega. Por eso, pide que se instale con urgencia un Hospital de Campaña en la ciudad. “Se evidencia ahora el abandono histórico que ha tenido nuestra comuna”, complementó.

La presidenta de RD y representante de la zona en la Cámara Baja, Catalina Pérez, también mostró preocupación por las cifras de fallecidos y la situación que vive Calama. “La red de salud llegó al 100% de ocupación de camas la última semana de mayo, mucho antes de que el gobierno accediera a decretar la cuarentena, pese a que su solicitud fue un reclamo transversal de la región. Decidieron llegar tarde a un zona donde además hay otros factores como la contaminación y la altura, que aumentan la tasa de mortalidad que hoy es de 3.5%, casi el doble de la media nacional”, indicó.

La diputada también por la región, Marcela Hernando (PR), indicó que “la cifra de letalidad es preocupante, tan preocupante que el día que asumió el ministro Enrique Paris, le escribí y todavía no me contesta, donde le pedí que se fijara en la taza de letalidad de Calama. No hay razones, allá le han tratado de buscar explicaciones, que por la altura, que por la contaminación, y muchas ciudades tienen el mismo problema, pero la letalidad no es la misma”.

Restricciones en el aeropuerto y situación de la minería

Como una forma de enfrentar el aumento de casos y hacer que se cumpla la cuarentena, diversas autoridades locales han sugerido que se debe optar por adoptar medidas más restrictivas. Una de ellas es el cierre del aeropuerto de Calama.

“Yo espero que esta cuarentena se prolongue 14 días más. Lo otro que estoy solicitando es cerrar el aeropuerto por 14 días, debido a esta transferencia de personas constantes que vienen a trabajar a la gran minería. Respecto a ese ámbito estoy solicitando también que se analice la posibilidad de trabajar bajo resolución de emergencia en todos los turnos de la minería y que se reduzcan las dotaciones a lo justo y necesario para poder funcionar”, sostuvo el alcalde Agusto.

El diputado por la zona, José Miguel Castro (RN), en la misma línea indicó que “le he solicitado al Intendente y él lo está evaluando, de poder llevar médicos especialistas, personal médico también de otras regiones, específicamente hacia Calama”.

Agregó que también ha solicitado a diversas autoridades “que se tomen medidas mucho más drásticas, por ejemplo, el cierre del aeropuerto y se le dé prioridad a la mano de obra local. Y ojalá los turnos de la minería y todas las grandes cantidades de personas que se trasladas se corten durante un tiempo para que de esa forma se consiga no traer casos nuevos a la región y se pueda hacer un cierre de la comuna y la región”.

Catalina Pérez indicó que “la cuarentena debiese ser para toda la comuna y no solo para el área urbana. Además, debe considerarse a María Elena, que siendo otra comuna recibe la misma atención hospitalaria. La única forma de poder implementarla es garantizando un ingreso para que las y los trabajadores se puedan quedar en casa, de lo contrario se hace imposible”.

A su juicio, “la decisión de circunscribir esta medida a la zona urbana es para que las faenas sigan funcionando con normalidad y le hemos dicho a las autoridades que la minería se recupera pero las vidas no. Así como en Cerro Colorado (en la Región de Tarapacá) se han tomado las medidas para operar solo con dotación residente en la región, Codelco también lo podría hacer para disminuir la circulación entre regiones, pues el tramo aéreo Santiago-Calama sigue siendo el más utilizado a nivel nacional. Los sindicatos nos han alertado de que no se están tomando medidas preventivas en las faenas, lo que también debe ser resuelto a la brevedad”.

La diputada RN, Paulina Núñez, también representante de la ciudad, afirmó que “Insistimos mucho en que se decretara cuarentena en Calama antes de la fecha en que se definió, porque sabíamos que era una comuna con la particularidad distinta, entendiendo que la minaría produce un tránsito que aún no se detiene. Entonces la llegada y el tránsito de trabajadores desde otras regiones a Calama, creo yo que es uno de los motivos que ha influido en el aumento de casos en la comuna”.

La parlamentaria sugirió que “en el caso de los trabajadores que llegan al aeropuerto queremos que se les tome un test rápido, como mínimo, para que si alguien está contagiado pueda ser dirigido a una residencia sanitaria”.

Mientras que Hernando también abogó por mayores medidas de control en el aeropuerto local. “Este lunes llegaron 17 vuelos desde Santiago y Concepción. Y el día que menos hay hay 10. Y entiendo que los vuelos chárter contratados por las mineras a las tres empresas aéreas que operan acá están volando y no hay un mayor distanciamiento de los pasajeros dentro”, advirtió.