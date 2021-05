Carabinero muere tras recibir un impacto de bala en el pecho en La Araucanía

Un funcionario de Carabineros falleció durante horas de esta tarde luego de que recibiera el impacto de una bala en el pecho durante un operativo policial en la localidad de Pailahueque, comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el funcionario, miembro de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público Pailahueque se encontraba desde esta mañana prestando colaboración en el kilómetro 10 de la Ruta R-35 en donde, según información preliminar, habrían estado unos seis sujetos realizando cortes intermitentes.

El cabo segundo, Francisco Benavidez García (42), estaba en dichas labores cuando, según información preliminar de la policía, es emboscado desde las inmediaciones por un número indeterminado de sujetos quienes efectúan disparos en contra del persona policial. Uno de dichos proyectiles le impactó en el pecho a Benavidez, lo que más tarde le provocó la muerte cerca de las 16.30 horas.

El funcionario fallecido estaba casado y tenía tres hijos. Y se convierte en el mártir número 1.222 de la institución uniformada.

Tras conocerse el hecho, el Intendente de la Región de La Araucanía, Víctor Manoli, se trasladó hasta el Hospital de Collipulli, donde fue ingresado el funcionario policial fallecido.

El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hizo un minuto de silencio por el efectivo durante la reunión con oficiales y jefes de destacamento de Antofagasta, con quienes se encontraba reunido en el momento en que fue informado de la muerte del policía.

“Hablé con su señora Carolina, deja tres hijos. Una familia destruida. Quiero hacer un llamado a todos los responsables del sistema de la persecución criminal para que trabajemos en conjunto y con la fuerza que se necesita, para que tal como lo hicimos con el caso del cabo Nain, lograr la detención de los autores. Este hecho no va a quedar impune. Le he comprometido a ella, el trabajo de todos nuestros organismos especializados. He impuesto duelo institucional. Pero eso jamás va a aplacar el dolor de una familia. Los carabineros estamos dolidos, pero no vencidos”, aseguró Yáñez.

Gobierno condena situación

A los pocos minutos de conocido el hecho, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la muerte de Benavides.

“Por supuesto que hay una condena frente a este hecho tan lamentable, tan violento, en donde hay un mártir de Carabineros porque él estaba realizando sus acciones como era lo necesario que tenía que hacer”, dijo el vocero.

Bellolio agregó: “Lamentar este hecho, aquí hay un carabinero que estaba en sus funciones y que fallece en sus funciones, es decir, es un nuevo mártir de Carabineros. Nosotros no podemos seguir normalizando una lógica de violencia hacia Carabineros, una lógica de violencia en la toma de terrenos o carreteras, simplemente no es aceptable ese nivel de violencia. No tengo más información todavía”.

Asimismo, señaló que enfrentar la violencia “es una tarea que es de Estado, no es una tarea que es únicamente del gobierno, tiene que ver con que no haya violencia en ninguna parte del país, en que no se normalice la violencia, que no se justifique la misma y hemos visto lamentablemente en el Congreso que hay quienes la justifican, la validad, votan en contra de aquellos proyectos que pretenden poder perseguir con mejores herramientas aquello (violencia)”.