Carabinero se querella contra adulto mayor que denunció golpiza policial en manifestación del 8M

Luego de que la Fiscalía Centro Norte abriera una causa de oficio para investigar la presunta agresión policial contra Patricio Boa (69), ocurrida el 8 de marzo en medio de incidentes tras la marcha por el Día de la Mujer, hoy el funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros, Carlos Milla Padilla, se querelló en contra del hombre por atentando contra la autoridad. El caso se hizo conocido luego de que el hecho fuera difundido a través de un video en redes sociales.

La acción legal fue ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Jorge Villalobos, miembro de la Corporación de Defensa a Carabineros (Defcar), que asumió la representación del uniformado.

De acuerdo a la querella, ese día estaba prestando servicios junto a su unidad de la 28° Comisaría de Santiago, a cargo del capitán José Cárdenas Morgado. “Pasado las 17.00 recibimos un llamado para ir a prestar apoyo a Carabineros que se encontraba en calle Doctor Ramón Corvalán con calle Carabineros de Chile, ya que la situación en ese lugar se estaba volviendo insostenible, toda vez que había gran cantidad de manifestantes y encapuchados que estaban lanzando piedras y objetos contundentes”, aseguró en el escrito.

Dijo que al entrar a la calle, de oriente a poniente en dirección a calle Corvalán, el capitán tomó a una persona detenida, “ya que estaba lanzando piedras contra los funcionarios. Seguimos avanzando, y este grupo de manifestantes se da vuelta, al percatarse que veníamos entrando con mi capitán, arremeten contra nosotros y comienzan a lanzarnos piedras y objetos contundentes, pudiendo identificar a una de ellas, logrando alcanzarlo y detenerlo. Es en ese momento que me encontraba deteniendo a esta persona, cuando el querellado Patricio Bao Oliva, corre hacia mí por detrás y me da una patada por la espalda, desestabilizándome y haciendo que soltara al detenido”.

Según el texto, el capitán Cárdenas vio lo que pasó y le ordenó a Milla rápidamente que lo detuviera, “así que me dirijo hacia el querellado para detenerlo, logro tomarlo con mis brazos, pero él comienza a lanzarme golpes de puños por los costados con la finalidad de resistirse a la detención y escaparse, es ahí que un persona por detrás me lanza un piedra o un objeto contundente directamente a la cabeza, no logrando identificarlo, pero con la clara intención de agredirme, ya que la fuerza y el peso del objeto que me lanzó, logró dañar y trizar el casco que llevaba puesto”.

Señaló que pese al golpe no soltó al detenido y que trató de avanzar con él por la calle Carabineros de Chile hacia Vicuña Mackenna, para subirlo al carro policial. Sin embargo, indicó que un par de metros después “arremeten contra mí seis personas, en su mayoría mujeres, quienes me agredían y trataban de quitarme al detenido el Sr. Bao. Seguimos forcejeando y el detenido se arroja al suelo, tomando mi bastón para querer quitármelo, luego el querellado toma con su mano izquierda una botella de vidrio del suelo, la pasa a su derecha, y la levanta con la clara intención de lanzármela y agredirme, por lo que rápidamente con mi mano izquierda trato de proteger mi rostro y con la derecha que sostenía el bastón doy dos golpes para tratar de botar la botella al piso”.

Subrayó en la querella que “no tenemos protección desde donde termina la nariz hasta donde terminar el cuello, por lo que si no hubiera logrado quitarle la botella, esta habría ido dirigida directamente a esa zona que no tiene protección, debido a la posición en que se encontraba el querellado”.

Aseguró que finalmente, con la ayuda de sus compañeros lograron detenerlo y llevarlo al carro policial. “Mi Capitán por protocolo, lleva una cámara GoPro, la cual fue indispensable para poder identificar al querellado y captar el momento en que arremete en mi contra y me agrede”, indicó.

Según su defensor, “existen antecedentes relevantes que dan cuenta del actuar justificado del funcionario policial, pues estaba siendo agredido por la víctima, el señor Patricio Bao, quien además fue formalizado por desórdenes públicos tras la manifestación que conmemoró el día internacional de la mujer”.

“Las imágenes capturadas con una GoPro de Carabineros, muestra que previo al actuar de Carabineros, Bao propinó una patada a uno de los efectivos mientras protagonizaba desmanes y destrozos y -además- de acuerdo al video, el sujeto pretendía golpear con una botella de vidrio al funcionario policial”, detalló Villalobos, enfatizando que “por esta razón es que en este caso, el uso de arma no letal, como lo es el baston isomer, estaría justificado”.