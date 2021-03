Carabineros mantendrá estrategia de mil policías en Plaza Italia para todos los viernes

La imagen impactó. Era un cordón de policías que atravesó la Plaza Italia, de lado a lado, para evitar nuevos desmanes en el sector, los que se vienen repitiendo cada viernes, desde hace 16 meses.

Pero el último no era un viernes “normal”, dicen en Carabineros, dado que se estrenaba el sector de Baquedano sin el monumento del general que motivó el nombramiento de la plaza. El jueves, la estatua fue removida tras la decisión del Consejo Nacional de Monumentos de repararla en un lugar cerrado.

Por lo mismo, la institución uniformada decidió adoptar una estrategia especial para la noche del viernes pasado. La medida fue bien evaluada por el mando policial, por lo que volverá a repetirse cada semana. Así lo señaló a La Tercera el general jefe de la Zona Metropolitana, Marcelo Araya.

“Se trata de una una estrategia circundante, donde nuestro personal se encuentra en los anillos en la dinámica de movimiento. Antes estábamos distribuidos en forma paralela, en líneas rectas, por los anillos perimetrales del sector. ¿Cuántos policías eran? Eran cerca de mil carabineros en el lugar, lo que es un 15 % más de lo que hay habitualmente”, explicó el general Araya.

Además, sobre la repetición de este despliegue para los días viernes que vendrán, sostuvo que “ojalá no lo tuviéramos que hacer y así destinar estos recursos en otros lados, pero debido a las graves alteraciones al orden público que cada semana hay en el lugar, es una estrategia que va a continuar. Quiero dejar en claro que esto no es contra las manifestaciones, es contra los delincuentes que destruyen y no permiten el normal funcionamiento de la ciudad”.

¿Funcionó la estrategia?

Hubo más de 60 detenidos y menos carabineros lesionados. Se registraron 5 policías heridos, lo que es muy bajo en comparación a otras jornadas, cuando teníamos entre 20 y 30, cada viernes. Además, hubo menos daños a la propiedad pública y privada, y el sector lo logramos normalizar a eso de las 20.30 de la noche. Eso último también es un buen paso, dado que las semanas anteriores los hechos de violencia se extendían más allá de las 23.00 de la noche.

¿No considera que es un poco fuerte la imagen de tanto policía en el sector?

No, todo lo contrario. El resguardo del orden público obedece a fases específicas, donde el personal debe posicionarse para mantener la seguridad de las personas que necesitan hacer su vida normal. Nosotros hablamos con los vecinos y locatarios, quienes nos dicen que las manifestaciones violentas los tienen cansados. Y se entiende.

¿Por qué no se hizo antes?

Porque las planificaciones son variables, nuestras estrategias van cambiando de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones. Actualmente, hay un foco de tensión muy alto en Plaza Italia, y antes estábamos en otros centros de riesgo. Pero, insisto, no es que ahora solo estaremos ahí, sino que cada semana iremos planificando nuevas maneras de movilidad.