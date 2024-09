Carabineros recupera silla de ruedas robada al nadador Alberto Abarza: vecino de Maipú reportó el hallazgo

En la tarde de este sábado, Carabineros de Chile informó que se recuperó la silla de ruedas del nadador paralímpico Alberto Abarza, que fue robada junto a su vehículo el viernes en Maipú.

El triple medallista de París 2024 fue víctima de un portonazo mientras se dirigía a dejar a su hija al domicilio de su expareja en Maipú.

En conversación con Meganoticia, Abarza se refirió a lo sucedido. “Fue terrible porque estaba con mi hija en ese minuto y nos pusieron armas de fuego”, relató.

“Lo material, que es la camioneta, se recupera, pero se llevaron mi silla de ruedas”, lamentó.

Carabineros recupera silla de ruedas robada al nadador Alberto Abarza. Alberto Abarza, representando a Chile. Foto: Copachi.

Sin embargo, a menos de 24 horas del robo, Carabineros confirmó que fue posible recuperar la silla de ruedas: “En horas de la tarde llega hasta el servicio de guardia de esta unidad un vecino del sector que señala haber encontrado una silla de ruedas, que tendría similares características a la silla sustraída al deportista paralímpico Alberto Abarza”, informó el mayor Marcelino Espinoza, subprefecto administrativo de la Prefectura Santiago Rinconada.

“Lo que señala esta persona es que efectivamente en la madrugada habría visto que en su barrio llegaron dos vehículos y que él observa que individuos descienden del vehículo y abandonan esta silla de ruedas. Posteriormente, él baja desde su domicilio, recoge la especie y la guarda hasta hacer la entrega el día de hoy en esta unidad policial”, añadió el oficial.

Luego del hallazgo de la silla de ruedas, Carabineros tomó contacto con el deportista para que pudiera reconocerla como de su propiedad.

Carabineros recupera silla de ruedas robada al nadador Alberto Abarza. Foto: Mauricio Palma/Copachi.

Una vez que Abarza reconoció la especie robada, expresó a la prensa: “Me deja más tranquilo, porque me permite asistir a los campeonatos que vienen la próxima semana. Así que eso ya es bueno, no parar de entrenar, de ir a competir afuera. Estoy muy contento”.

“Quiero agradecer a la gente, a las personas que la devolvieron, a las mismas personas que lo robaron, porque la dejaron por ahí. Así que tan malos no eran. Y nada, yo creo que ya se pueden quedar con todo lo demás, que ya es parte de la anécdota”, añadió el nadador.

Respecto del estado de la silla de ruedas, Abarza especificó que esta registra daños menores. “Lo importante era la silla, que una nueva se demoraba tres meses en llegar”, resaltó.

El vehículo del deportista, en tanto, aún permanece desaparecido. “Hay una investigación en curso, el Ministerio Público dispuso las diligencias a la Policía de Investigaciones no obstante ello, Carabineros mantiene un permanente patrullaje en las inmediaciones donde ocurrió el hecho con la finalidad de poder levantar información y tener evidencia que pueda dar con el paradero de los autores de este hecho”, detalló el oficial Espinoza sobre las pesquisas.