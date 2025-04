Cardenal Chomali participará en Cónclave para elegir a nuevo Papa: “Me emociona mucho representar a Chile”

El cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, será uno de los 135 cardenales que participarán en el Cónclave para elegir a un nuevo Papa, esto luego que la madrugada de este lunes falleciera el Papa Francisco, a la edad de 88 años.

Tras encabezar una ceremonia en memoria del Pontífice en la Catedral de Santiago, Chomali conversó con la prensa sobre su itinerario para los próximos días, asegurando que se siente “emocionado”.

“Vienen los funerales pontificios, donde, por supuesto, él (Papa) además de ser un pastor, es jefe de Estado. Por lo tanto, será un funeral donde irán, lo más probable, muchos países de todo el mundo”, señaló.

En ese sentido, aseguró que está convocado para el Cónclave y espera “viajar en estos días. No es fácil llegar e irse de un día para otro, pero es mi primera prioridad”.

“Me emociona mucho representar a Chile. Yo voy a representar a Chile, voy a representar a la Iglesia chilena, pero también voy a representar a todos los chilenos de buen corazón que creen y valoran lo que hace la Iglesia Católica en el mundo hace 2 mil años y que lo seguirá haciendo”, indicó.

El cardenal dijo tener un cariño especial hacia el Papa Francisco. “Me emociono porque el Papa es un padre. El Papa fue el que me nombró cardenal. Tuve la oportunidad de conversar con él. Me emociona también su cercanía con los más pobres. Es un ejemplo evidente para todos nosotros”.

Junto con ello, manifestó que su deceso “es una pérdida. Y ojalá que el Espíritu Santo nos ilumine para elegir a alguien que siga ese camino”.

Además, contó como anécdota que el Papa tuvo “un gesto muy hermoso” con él. “Escribí un libro de poemas, se lo mandé, dije ‘esto se va a perder quién sabe dónde’. Y el asunto es que me mandó una carta manuscrita, donde me habla de la importancia del arte, de la belleza en el mundo de hoy”, relató.

Por otra parte, Chomali aseguró que no se ve como papable. “Tengo más posibilidades que ustedes, de todas maneras”, bromeó a los periodistas que le consultaron sobre la posibilidad de liderar la Iglesia Católica.