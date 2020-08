Carolina Goic, senadora DC y Ley del Cáncer: “La tarea es ir mejorando el financiamiento”

“Es lo que le da el sentido a estar en política”, dice la senadora Carolina Goic (DC), a propósito de la reciente aprobación de la Ley Nacional del Cáncer. Y es que este proyecto le tocó de cerca: a mediados de 2012 enfrentó un cáncer linfático que la tuvo fuera del Parlamento, y con quimioterapia, cuando en ese entonces se desempeñaba como diputada. “La ley se establece como el instrumento principal para trabajar en todo el ciclo de la enfermedad”, precisa.

¿Qué asegura tener una ley específica?

La ley abordará desde la prevención, la detección precoz y todo lo que tiene que ver con atención oportuna. Tener una red de centros oncológicos es clave, porque el objetivo es cómo logramos llegar antes a la detección del cáncer, pero también cómo llegar a la gente y que pueda tener la atención lo más cerca de donde vive. Para esa red, se establece un piso de financiamiento de 200 mil millones anuales a ocho años.

¿Qué labor tendrá la comisión asesora que crea la ley?

El desafío en cáncer es tal que no se puede ver solo desde el ministerio. Entonces se crea esta comisión asesora que la integran desde las comisiones de pacientes, el mundo más académico y las sociedades científicas, es la instancia que está a cargo de supervigilar el cumplimiento del plan, pero también hacer propuestas, revisar y dar el visto bueno a los proyectos anexos que se presenten.

En la tramitación hubo discrepancias con el Minsal por el financiamiento…

Nosotros siempre entendimos que este proyecto requería del patrocinio del Ejecutivo. Este fue un compromiso que hizo el Presidente cuando era candidato. Esto lo había planteado en mi programa, y el Presidente, como un gesto, lo tomó. Cuando estaba en la Segpres, fue importante el rol del exministro Blumel para cumplir ese compromiso y darle el empujón necesario. Con los exministros de Salud tuvimos una pelea cuando se presentó sin financiamiento. El financiamiento actual -20 mil millones para renovación de equipamiento, 60 mil millones para tratamientos no cubiertos- no es suficiente, pero es un buen primer paso. Queda la tarea de ir mejorando el monto, pero ya tenemos un piso garantizado. Este piso de financiamiento es un piso que debería ir incrementándose, me cuesta imaginar que vamos a aprobar un presupuesto de salud con menos dinero de lo que se va a destinar que lo que hay este año.