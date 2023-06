Carter arremete contra Carabineros tras oficio por demolición de un “mausoleo narco” en La Florida

El 14 de junio, desde la Prefectura de Carabineros Santiago Cordillera, enviaron un oficio al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en el cual la institución policial expresa sus reparos por la última demolición de dos “narco-casas”.

Según información de Radio Biobío, la municipalidad no informó que además de las casas se destruiría un “mausoleo narco”, lo cual puso en riesgo a las policías.

Tras esa situación, la policía uniformada ya no prestaría apoyo para la demolición de casas porque, según relata el medio, “la institución se habría dado cuenta ahora que no habría cumplido el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional del organismo, en su inciso final, sostiene que la autoridad administrativa no podrá requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, ni Carabineros podrá concederla, respecto de asuntos que esté investigando el Ministerio Público”.

Dos días después de presentado el oficio, llegó la dura respuesta del jefe comunal. En un punto de prensa, Carter expresó su molestia por la situación y arremetió contra Carabineros.

“El oficio señala que las demoliciones narcos al no contar con una autorización expresa para demoler por parte del Ministerio Público adolecen de un vicio de ilegalidad”, explicó.

En esa línea, criticó que “es sorprendente, porque quiere decir que Carabineros se da cuenta después de 82 días (última demolición), después de cinco meses (de la primera demolición) que ha violado la ley sistemáticamente porque no tenía una orden de un fiscal, este es un error o una mentira”.

Según el alcalde, “para demoler inmuebles que tienen ampliaciones ilegales no se requiere autorización del Ministerio Público” y reiteró que “es un error grotesco en términos jurídicos o derechamente es una mala mentira para impedir el funcionamiento de la demolición de las casas narco”.

Si bien, aclaró que “no ha cambiado nuestro respeto, apreciación, admiración a los hombres y mujeres que visten el uniforme”, sostuvo que a, su juicio, “probablemente algún oficial superior muy extraviado en su misión se ha puesto al servicio del gobierno de turno y ha encontrado una mala excusa porque los pone en ridículo en términos jurídicos y político”.

“Jurídicos porque cómo es posible que después de cinco demoliciones ahora descubran que supuestamente estaban actuando contra la ley. Esperamos el sumario y destitución de los funcionarios respectivos entonces, pero la verdad es que no hubo ninguna infracción a la ley”, declaró.

Así también, arremetió contra el Ejecutivo. “Esto es político, es una acción del gobierno a través de Carabineros y es un grave error para la policía”.