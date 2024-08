Caso Audio: abogado de Luis Hermosilla dice que pidió copia de conversaciones telefónicas y anuncia que las hará públicas

El abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, anunció que pidió copia de las conversaciones telefónicas de la investigación del caso Audio y una vez que obtenga la información “la voy a hacer público”.

Fue tras visitar a su hermano en el centro penitenciario Capitán Yáber que el abogado informó que le pidieron al Ministerio Público que “pasen copias de todos los antecedentes”. “Creo que esa es la única forma de resolver este tema”, añadió.

“Para terminar de una vez por todas, con que a lo mejor el caso esté siendo manipulado, no sé con qué intereses, por la vía de ir filtrando de a poco estas cosas, creo que es mejor ponerle término a esta discusión. El dueño de esa información, es un derecho procesal que tengo, y yo obteniendo esa información lo voy a hacer público”, aseguró Hermosilla.

Sin embargo, aclaró que las conversaciones y antecedentes que están bajo el secreto profesional no son parte de lo que desea publicar. “Lo que ustedes y nosotros estamos interesados es en temas de lo que se define como posible lobby, como posible tráfico de influencia, ese tipo de cosas”, explicó.

Junto con ello, el abogado y hermano de Luis Hermosilla aseveró que “no queremos privilegios, queremos que se trate como una persona común y corriente”.

Además, aseveró que la solicitud de traslado que realizó lo hizo “respetuosamente”, pero con urgencia por temas de salud del penalista y que tras no obtener respuesta durante tres horas, pensó que “no están haciendo nada, entiendo que están obstruyendo las cosas y lo que voy a hacer es ejercer todas las acciones legales”.

“Esto es un juicio, aquí hay garantías superando y hay que tratarlo de forma severa. Y tenemos el Estado de Derecho al cual me refería intensamente ayer”, afirmó.

El round entre el gobierno y la defensa

Antes de entrar a ver a su hermano, Juan Pablo Hermosilla se refirió a las declaraciones cruzadas con el gobierno y apuntó que “los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello para lo cual está encomendado su mandato en la Constitución, eso es el Estado de Derecho; el Estado de Derecho surge como primera cosa para limitar el poder del Estado, así que eso es muy importante tenerlo presente porque yo creo que a algunas autoridades se les olvida”.

“Ellos trabajan para nosotros, yo no trabajo para el ministro de Justicia, ellos trabajan para nosotros, el sueldo se lo pagamos todos nosotros con impuestos y ellos están obligados, no es voluntario, a someterse a la Constitución”, añadió.

Luego, tras salir de Capitán Yáber, el abogado señaló que le habló a su hermano sobre la declaración del Presidente Gabriel Boric y que “le dolió”. “Le dolió porque sabe que, como les digo, hay una regla moral básica que uno la aprende de chico: a la persona que está en el suelo, uno no la patea. Eso no se hace. (...) No habla bien de uno salir a celebrar esas cosas”, explicó.

Además, aclaró que el no realizó amenazas sino que pidió que “revisen en la oficina que él trabaja y vean a qué se ha dedicado si él se atreve a criticar sin ningún derecho”. “Yo no lo hice, esto no lo empecé yo, esto lo empezó el gobierno. Si el gobierno decide o sigue tratando de afectar los derechos de mi cliente, yo me voy a defender”, aseveró.