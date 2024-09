Presidente del Colegio de Abogados afirma que situación de la Corte Suprema “es una crisis, pero no algo generalizado”

Este lunes, Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, abordó la situación actual de la Corte Suprema y de las acusaciones constitucionales en torno a los jueces en el marco del caso Audio, afirmando que “esto es una crisis”, pero que no se atrevería a afirmar que es algo generalizado.

En el programa Desde la Redacción de La Tercera, Vergara explicó que “la Corte Suprema no puede estar trabajando tranquila hoy día, y necesitamos una Corte Suprema que esté abocada nada más que a resolver las causas que tienen. Entonces, esto es una crisis. Estamos en una crisis. No hay ninguna otra palabra para decirlo”.

Y luego añadió: “Ahora, porque estemos en una crisis, ¿podemos decir que esto es generalizado y que esté todo corrupto? No, absolutamente no (...) Yo no me atrevería a decir que sea generalizado para nada. En todo caso, la Corte Suprema puede quedar bien diezmada porque hay varios cargos por llenar que no se han hecho los nombramientos y podría haber ahora tres personas eventualmente destituidas, no sabemos qué va a suceder. Claro, no nos anticipemos tanto, pero sí, efectivamente esto es terrible”.

Respecto a si el caso de Luis Hermosilla ha afectado o no la imagen de los abogados, Vergara aseveró que “tal vez la palabra afectar sea imprecisa, pero sin lugar a duda que pone un manto de duda sobre la manera de ejercer la protección legal”.

“Se van a iniciar todas las investigaciones éticas que sea necesario. El Colegio ha estado presente, ha hecho varias declaraciones, nos han acusado de reaccionar tardíamente y hemos hecho ya tres declaraciones. Y si es necesario vamos a seguir haciendo más”, expresó.

Dentro de ello, afirmó que desde el Colegio de Abogados no pueden condenar de forma anticipada. “No tiene ningún sentido apurarse”, agregó.

Luego ahondó: “Tratándose del caso de Luis Hermosilla, que hay un proceso ético en su contra, bueno, hoy día está de hecho suspendido el ejercicio de la profesión, no va a poder ejercer la profesión. ¿Qué apuro podría haber en que además el Colegio de Abogados se pronunciara a ese respecto?. No tiene ningún sentido apurarse”.

“Y respecto del ministro señor Matus, hasta el momento no hay nada directo en contra de él, hay unas cuestiones que están siendo investigadas y en ese sentido quiero hacer también una precisión”, señaló.