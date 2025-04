Caso Bruma: Se suspende búsqueda de siete pescadores y gobierno presenta querella que apunta a buque Cobra

Tras 17 días de operaciones, la Armada de Chile concluyó este martes 15 de abril la búsqueda de los siete pescadores desaparecidos de la lancha Bruma que naufragó frente a las costas de Coronel la madrugada del 30 de marzo.

La ceremonia de cierre se realizará este miércoles 16 de abril a bordo del buque auxiliar Janequeo, con la presencia de familiares de las víctimas, quienes participarán de un acto ecuménico en el último punto donde se tuvo contacto con la embarcación.

La búsqueda final fue liderada por el contraalmirante Arturo Oxley, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, quien señaló que la actividad “busca rendir un homenaje de recogimiento y respeto a los siete pescadores desaparecidos” y que todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, que mantiene una investigación abierta.

La Fiscalía del Biobío indaga un eventual choque con el pesquero industrial Cobra, el cual no habría prestado auxilio tras el siniestro, lo que motivó la presentación de una querella criminal por parte del Gobierno, la que incluye la figura de homicidio simple con dolo eventual.

“El Gobierno ha decidido hacerse parte de la querella presentada por las familias, y esta incluye la figura de homicidio con dolo eventual”, afirmó la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, precisando lo señalado inicialmente por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien había hablado de una acción judicial por “omisión de socorro con efecto homicida”.

La ministra recalcó que la querella apunta a todos quienes resulten responsables, incluyendo eventualmente a los tripulantes y responsables del barco Cobra, perteneciente a la empresa Blumar.

“No sabemos si son los tripulantes. No me atrevería jamás a decir eso, pero detrás de los tripulantes hay empresas que tendrán que responder ante la situación que se haya generado”, declaró Delpiano. “Todos los elementos que se tienen a la vista hacen suponer, aunque no somos jueces, que efectivamente hubo una acción que puede ser considerada dolosa”, agregó.

El seremi de Seguridad Pública en Biobío, Carlos Uslar, precisó que la querella fue ingresada el lunes en el Tribunal de Garantía de Coronel, y sostuvo que si el pesquero impactó a la lancha Bruma, “debió tomar las preocupaciones necesarias como para haberse adelantado o previsto que podría haber causado la muerte de las personas. En caso de haber visto la lancha hundirse, no prestó el auxilio necesario para evitar el fallecimiento”.

En el documento judicial, el Gobierno sostiene que la colisión con la Bruma y la posterior omisión de auxilio por parte del Cobra configurarían una conducta homicida. Se afirma que los tripulantes causaron el riesgo inminente de muerte y que, al no detenerse ni dar aviso a ninguna autoridad, aceptaron el desenlace fatal con total indiferencia.

“Resulta evidente que la conducta activa desplegada por los tripulantes del buque pesquero Cobra causó la colisión con el barco Bruma, su posterior naufragio y la muerte de sus tripulantes. Es decir, las acciones efectuadas por los responsables constituyen ya una conducta homicida, en tanto causa eficiente del resultado de muerte”, dice el documento al que tuvo acceso La Tercera.

Y luego sigue: “La conducta de los tripulantes del buque Cobra, posterior a la colisión que ocasionó la muerte de las víctimas, constituye a todas luces una omisión típicamente relevante a efectos de imputar el delito de homicidio. En efecto, habiendo causado ellos el riesgo evidente e inminente de muerte de las siete víctimas, los tripulantes del buque pesquero no se detuvieron para prestar auxilio ni alertaron posteriormente a la autoridad, a instituciones de salud o socorro o a persona alguna.”

Claves de la investigación

Durante las labores de búsqueda, la Armada desplegó los buques Cabo de Hornos, Galvarino y Talcahuano, además de una aeronave naval. Si bien no se logró hallar a los tripulantes, el sábado se encontraron pertenencias personales —una bota y una gorra— y el lunes se hallaron restos metálicos destruidos de la lancha en el fondo marino.

El caso suma un componente adicional de misterio luego de que Juan Sanhueza, vigía del Cobra, apareciera muerto el 4 de abril, antes de declarar ante la Fiscalía. Su cuerpo fue hallado colgado de un árbol en un sitio eriazo en Coronel.

“El dolor es desgarrador, pero también hay que ser conscientes”, resumió Claudia Urrutia, vocera de las familias, en declaraciones a TVN.

Los desaparecidos fueron identificados como José Luis Medel Sepúlveda, patrón de la lancha; su hijo José Luis Medel González; Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña.