Caso Corpesca: Tribunal condena a Jaime Orpis por cohecho y delitos reiterados de fraude al fisco

Uno de los casos emblemáticos de financiamiento irregular de la política tuvo su veredicto hoy. Pasadas las 11.30, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó la resolución del caso Corpesca, donde se investigó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco al exsenador Jaime Orpis, a la exdiputada Marta Isasi, al exasesor Fernando Lobos y a la propia empresa pesquera.

De acuerdo al veredicto, el tribunal condenó a Isasi por ser autora de uno de los tres delitos de cohecho que acusaba el Ministerio Público y la absolvió por los delitos tributarios. En esto último, el tribunal consideró el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos no perseverara en su acusación tras la querella interpuesta por el organismo. “A juicio de esta sentenciadores el Ministerio Público carece de legitimación activa”, señaló la magistrada Doris Ocampo.

En el caso de Orpis, el tribunal resolvió absolverlo por los delitos tributarios. Sin embargo, se acreditó su autoría en 6 de 7 delitos de fraude al fisco con carácter de consumado y reiterado. Asimismo, se le condenó por el delito de cohecho.

La fiscalía solicita para 21 años de presidio para Orpis por los delitos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. El exsenador, quien fue formalizado en 2016, pasó 40 días de cárcel en el ánexo Capitán Yáber durante ese mismo año. De acuerdo al Ministerio Público, habría recibido por parte de Corpesca más de $ 200 millones en momentos en que se tramitaba la Ley de Pesca.

Ayer, en tanto, se desarrolló la audiencia donde los acusados tuvieron la posibilidad de hacer uso de la palabra. “Yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza”, dijo Orpis, junto con añadir que “una y otra vez con mucha impotencia me he preguntado por qué he llegado a esto”.

“A diferencia de muchos ingresé a la política por una vocación social y me retiraron, porque yo no me retiré, me retiraron con blasfemias y calumnias”, dijo por su parte la exdiputada Isasi.