Caso Monsalve: video muestra a denunciante caminar de forma errática tras bajar de taxi y al exsubsecretario trotar para alcanzarla y regresarla al vehículo

Un video que muestra a la denunciante del caso Monsalve caminar de forma errática en medio de la calle la noche del 22 de septiembre tras salir del taxi en el que se desplazaba junto al exsubsecretario del Interior fue dado a conocer esta jornada.

Esto, en la misma jornada en que se realiza la formalización en contra del exsubsecretario del Interior por violación y abuso sexual de una exasesora.

En un reportaje de Ciper, se puede ver al taxi que ambos abordaron tras salir del restaurante Ají Seco Místico, detenerse junto a la acera en una calle que no se identifica. En ese lugar, la mujer baja del vehículo y en las imágenes se aprecia como camina, aparentemente desorientada por el consumo de alcohol, hacia el centro de la calzada. En ese momento, aparece en la imagen Manuel Monsalve, quien sale del auto y trota para alcanzar a su exasesora y, tras asirla del brazo, logra conducirla de nuevo al vehículo, el que reemprende luego la marcha.

Según el reportaje, se trata de la segunda detención que habría tenido el vehículo de alquiler en el trayecto entre el restaurante y el Hotel Panamericano, lugar donde sucedieron los hechos relatados en la denuncia estampada contra Monsalve por violación y abuso sexual. En este sentido, indican que el móvil tuvo una primera minutos antes, ya que la mujer se encontraba vomitando.

En las imágenes, aunque solo se aprecian a lo lejos las siluetas de ambos involucrados, debido a la oscuridad de la noche, da la impresión de que el exsubsecretario no tiene problemas para desplazarse. En las imágenes se aprecia su caminar a paso seguro y e incluso trotando hacia la mujer, quien no parece tener conciencia de riesgo de estar en medio de la calle. Tras subirse nuevamente al taxi, continúan luego rumbo al hotel.

Cabe recordar que en las declaraciones judiciales entregadas por el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, ambos señalaron que Monsalve les comentó que no se acuerda de nada desde antes de salir del restaurante y que su recuerdo posterior a eso es a la mañana siguiente en el hotel.

Sin embargo, en la declaración que prestó la ministra Tohá ante el fiscal Xavier Armendáriz, la secretaria de Estado le señala que le preguntó a Monsalve sobre qué creía que había pasado, a lo que el exsubsecretario le dijo que “lo que mostraban las cámaras eran dos personas que no se veían muy afectadas, o en un nivel de embriaguez que no les permitiera funcionar, sino que observa a dos personas bajándose frente al hotel, como dándome a entender que habría otro motivo que explicaría la razón por la cual no se acordaban de lo sucedido, distinto del puro alcohol”.