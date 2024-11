La declaración de Tohá ante la Fiscalía por el caso Monsalve

El pasado 30 de octubre, la ministra del Interior, Carolina Tohá, prestó declaración en calidad de testigo en la causa contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, donde reiteró que se enteró el martes 15 de octubre -por parte del director de la PDI, Eduardo Cerna- de la denuncia de violación que pesa en contra de la otrora autoridad.

En la declaración dada a conocer por T13, la ministra Tohá señaló ante el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, que el director Cerna le informó que, en el marco de la investigación, “la PDI había ido a revisar las cámaras del hotel y se habían encontrado con que otros PDI ya habían ido previamente. Descubrieron que había habido una instrucción de inteligencia policial ordenada de una solicitud del subsecretario porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investiga”, aseguró.

Agregó que le indicaron que “durante estas 12 horas de las que no recordaba el subsecretario, había estado con una mujer; una funcionaria de la subsecretaría de interior, lo anterior después de haber bebido unos pisco sour con ella. Esa era la explicación que el Sr. Cerna recibió en cuanto a por qué se había hecho el encargo a Inteligencia”.

En este sentido, sostuvo que tras conocer la información, dio aviso de forma inmediata al Presidente Gabriel Boric.

“Luego de esa reunión llamé de forma inmediata al Presidente por teléfono, quien me señaló que iba a llamar inmediatamente al subsecretario Monsalve. En esa llamada, el Presidente se escuchaba impresionado, sorprendido, él no sabía”, sostuvo Tohá.

La ministra del Interior, Carolina Tohá. Foto: Dedvi Missene

Agregó que esa jornada Monsalve se encontraba en el Congreso y que se reunió con el mandatario cerca de las 20 horas. “Hago presente que yo no participé en esa reunión. Y en cuanto a lo que conversaron, no tuve mayor detalle. Terminada la reunión, el Sr. Presidente me dijo que le había instruido a Monsalve para que me llamara esa misma noche para juntarse conmigo, llamado que no sucedió”.

A continuación, sostuvo que en la noche, cerca de las 22.30, recibió un llamado del director de la PDI, quien le pidió que le avisara al exsubsecretario que fuera al Hotel Panamericano para unas diligencias. “Ante este llamado, Monsalve no pareció sorprendido, sino mas bien me pareció una persona apesadumbrada que ratifica la existencia de una situación grave”, afirmó la ministra del Interior.

Agregó que el miércoles 16, intentó contactar a Manuel Monsalve “para concretar la conversación que había definido el Presidente, y no fue posible. Cuando le informé de esto al Presidente, él me indicó que Monsalve estaba en el sur, ya que le había instruido fuera a avisarle a su familia”. Añadió que el subsecretario “debía volver ese mismo miércoles sin embargo llegó el día jueves 17 directamente a la sesión del Congreso. Solo ese día pude tener la conversación pendiente, lo que se desarrolló a las 11:00 mientras que esperábamos la sesión del Congreso que se atrasó”.

En esa ocasión, Monsalve le relató que había salido dos veces con la denunciante, en una primera oportunidad a un local del mall Costanera Center y luego a restaurante peruano donde fueron el domingo 22 de septiembre. Según Tohá, el exsubsecretario le informó que fue la propia mujer la que eligió el local donde se reunieron. Agrega que Monsalve le indicó que bebieron un par de pisco sour y que “luego de ello no recuerda nada más hasta la siguiente mañana”.

“Le pregunté si había habido sexo en la noche, él dijo que no estaba seguro, pero que creía que sí. Y le pregunté si hubo sexo en la mañana y dijo que no”, indicó Tohá ante el fiscal Armendáriz.

“Me relató que en los días siguientes había hablado con ella para ver si se acordaba de algo, pero que ninguno de los dos recordaba. Él me dijo que hablaron un par de veces y que Monsalve le había dicho a ella que la situación le parecía cada vez más extraña y que debían hacer algo al respecto o denunciar. Luego de esta conversación, Monsalve indicó que las comunicaciones con ella cesaron, porque ella no quiso hablar más con él”, indicó.

Tohá indica que le preguntó a Monsalve que creía que había pasado, a lo que el exsubsecretario le dijo que “lo que mostraban las cámaras eran dos personas que no se veían muy afectadas, o en un nivel de embriaguez que no les permitiera funcionar, sino que observa a dos personas bajándose frente al hotel, como dándome a entender que habría otro motivo que explicaría la razón por la cual no se acordaban de lo sucedido, distinto del puro alcohol”.

Tras la sesión en el Congreso, Tohá y Monsalve se dirigieron a La Moneda a una reunión con el Presidente Boric, donde el mandatario le solicitó la renuncia al ex subsecretario.

El exsubsecretario Manuel Monsalve durante la primera jornada de audiencia de formalización. Foto: Jonathan Oyarzun/Aton Chile

“En esa reunión el Presidente le preguntó cómo estaba, a lo que Monsalve dijo que bien salvo 12 horas de su vida que no recordaba. Luego de eso Monsalve dijo que su abogado le había señalado que renunciar perjudicaría su defensa, pero el Presidente le dijo que iba a necesitar su renuncia. A continuación lo instruyó a bajar inmediatamente a informar a la prensa antes de abandonar el Palacio”, declaró.

Al finalizar su declaración, afirma que con anterioridad no tuvo reclamos previos en contra del exsubsecretario Monsalve en relación a su conducta con las mujeres. “Nunca recibí reclamos y ni siquiera rumores en esa materia”, destacó.