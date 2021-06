Caso OAS: ME-O acusa “doble estándar” de la fiscalía y señala que el órgano persecutor ha tenido “visión de túnel” hacia su persona

Treinta minutos exactos duró la declaración que hoy ofreció Marco Enríquez-Ominami en el contexto del juicio en su contra por el caso OAS, donde el Ministerio Público indaga aportes económicos de la firma brasileña a su campaña en 2013. Causa penal que se inició luego que La Tercera revelara el uso de un avión facilitado por la constructora involucrada en un escándalo de corrupción en Brasil.

“Hace casi 7 años un grupo de adversarios, antagonistas, diputados seguidores del entonces candidato Sebastián Piñera, en 2016 elevaron una denuncia con gran publicidad respecto del uso de un chárter no declarado durante la campaña presidencial del año 2013. En 2013 fue la campaña presidencial en Chile de la cual fui uno de los nueve candidatos presidenciales. Hace poco cumplí 48 años y las denuncias, si se refieren a hechos, fueron cuando yo tenía 40. Casi una década después, agradezco y valoro la posibilidad de defender mi total y absoluta inocencia frente a un tercero imparcial, a un jurado. Han sido años durísimos y aprovecharé cada minuto de este juicio para demostrar mi total y absoluta inocencia”, comenzó diciendo el líder el Pro en su declaración voluntaria, con la que renunció a su derecho a guardar silencio.

El también cineasta acusó “doble estándar” en la acusación del Ministerio Público debido a que en 2016 la fiscalía recibió otras denuncias, pero no habría perseverado en las investigaciones. En esa línea, dijo que la fiscalía recibió la denuncia del uso de otro chárter, no declarado, para la campaña presidencial de 2013, esta vez de Evelyn Matthei. “Lo primero que hizo la fiscalía inmediatamente fue citar, investigar, interrogar al administrar electoral (...). ¿Qué hizo la fiscalía?, interrogó y consideró que evidentemente el uso de un chárter no declarado, donado por una minera chilena, una gran empresa minera... le pareció lógico cerrar la investigación y unilateralmente sobreseer al administrador electoral. Pero no solo eso, sobreseyó también a la candidata Evelyn Matthei porque estableció que los candidatos no tienen por qué saber si tienen responsabilidad penal el administrador electoral, en este caso el hermano de la candidata”.

Asimismo, dijo que ese mismo año, 2016, la fiscalía recibió otra denuncia, esta vez contra Michelle Bachelet. La denuncia se refería a dos facturas por una empresa “creada días antes de la campaña presidencial de 2013 por 500 millones de pesos en publicidad, por una mujer sin título académico, esposa del señor Carcavilla, publicista de Bachelet. ¿Qué hizo el Ministerio Público?, atendió el argumento del jefe de campaña, Rodrigo Peñailillo, que declaró estando aprobada esa rendición por el Servicio Electoral, aunque era raro, 500 millones de pesos en una persona que no había trabajado en la campaña o al menos no tenía ninguna experiencia conocida en publicidad, que no se podía seguir investigando. Mismo año, misma campaña, mismo cargo”.

También en 2016, dijo el acusado, el Ministerio Púbico recibió una denuncia por posible financiamiento irregular de campaña contra el hoy Presidente Sebastián Piñera. ME-O dijo que la fiscalía citó y formalizó a su administrador electoral, Santiago Valdés. Tras ello, según sostuvo ME-O, la fiscalía afirmó que “el candidato Sebastián Piñera no podía estar al tanto ni tenía responsabilidad penal por estos hechos”.

En esa línea, el líder del PRO cuestionó: “No encuentro explicación de por qué el Ministerio Público, con esta cantidad enorme de fiscales dedicados, con esta cantidad de años, nunca quiso citar, oír, interrogar a Carlos Muñoz”, su exadministador electoral.

Con esos argumentos, ME-O señaló que la fiscalía ha tenido “visión de túnel” hacia su persona. “Persiguen a la persona, no a lo que hice. El que fui, no a la campaña, una visión sesgada respecto de mí”.

“A partir del año 2016 fui el primer candidato a Presidente de la República, y el primer candidato de los miles que ha tenido en esta democracia, en ser investigado, formalizado, acusado para hacerse cargo de posibles hechos ocurridos en la campaña presidencial tres años antes. Ese año, no solo soy el primero, soy el único”, argumentó.

“La acusación carece de lógica, es contradictoria, no logra explicar por qué, si hubiese cometido lo que ellos suponen que hice, entonces todos los demás son culpables. Yo no soy abogado, soy licenciado en filosofía de la Universidad de Chile y aprendí algo que se llama la lógica. Si yo cometí ese delito, quiere decir que también lo cometieron otros y los estaríamos injustamente tratando en esta sala”, agregó.

“Aunque sea absuelto, y estoy seguro de que así será, no tendré nada que festejar, ya fui condenado por la opinión pública”, agregó.