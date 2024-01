Cathy Barriga ad portas de la tercera jornada de formalización: “Es la injusticia más grande que he vivido en la vida”

A las 9.30 horas de este jueves se iniciará la tercera jornada de formalización de cargos en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en la que se espera se decreten las medidas cautelares en su contra.

La ex jefa comunal fue formalizada por delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa a la exmodelo una serie de ilícitos que tuvieron lugar entre 2016 y 2021, cuando lideró la administración municipal de una de las comunas más pobladas del país.

En la antesala de la jornada clave de esta etapa del procedimiento penal, en que la fiscalía solicitó prisión preventiva por los 120 días de investigación, Barriga decidió hablar y afirmó sobre las acusaciones en su contra que se trata de la “injusticia más grande” que le ha tocado vivir.

“Es impactante la verdad vivenciar estar ahí, no tengo palabras, porque finalmente la fortaleza que yo tengo hoy día para estar sentada ahí y escuchar todas las barbaridades que dice la parte querellante es bastante fuerte”, dijo en diálogo con Contigo en la Mañana de CHV.

Sobre su estado actual, la ex jefa comunal sostuvo que está “tranquila como el primer día, como siempre la verdad, ha sido fuerte muy intenso todo esto y si no tuviera la fortaleza de todo lo que he vivido y de todo lo que me ha tocado defenderme siempre no habría podido escuchar todo lo que se dijo ayer (miércoles)”.

Al ser inquirida por la posibilidad de quedar en prisión preventiva, Barriga expresó que ha vivido “muchas batallas” y que “esto es la injusticia más grande que he vivido en la vida, pero esa fortaleza la tengo para enfrentar cualquier cosa cuando tú no has hecho nada, esa es la fuerza que te da tu historia de lo que estás hecha en realidad”.

En total, son cinco hechos constitutivos de delito en los que Barriga tendría responsabilidad y que fueron detallados por la fiscal regional Lorena Parra, y la fiscal especialista en delitos económicos Constanza Encina. Según las persecutoras, la exalcaldesa lideró la instalación de una “gobernanza fraudulenta” en Maipú, provocando un perjuicio al erario público superior a los 30 mil millones de pesos.

“No cabe duda de que nos encontramos frente a uno de los fraudes más cuantioso que se ha conocido en la historia municipal de nuestro país”, dijo la fiscal Constanza Encina.

De acuerdo a los argumentos del Ministerio Público, Barriga “defraudó o permitió que se defraudara el patrimonio fiscal gracias a la implementación de una estructura orgánica administrativa de disponibilización fraudulenta de recursos y la instalación de una gobernanza fraudulenta, tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control”.

Entre las imputaciones, se señala que la exalcaldesa “realizó u ordenó realizar con patrimonio fiscal multimillonarias adquisiciones arbitrarias de bienes y servicios que no se condicen con las finalidades legalmente establecidas para los municipios, contexto en que también estableció contrataciones a honorarios improcedentes, todo ello financiado con fondos públicos”.