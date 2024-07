Celdas individuales de concreto y reclusos aislados 23 horas al día: cómo es ADX Florence, la “cárcel más segura del mundo”

Tras participar la mañana de este jueves en el Gabinete Pro Seguridad, el Presidente Gabriel Boric anunció una batería de medidas destinadas a aumentar la seguridad en el país, en el marco de una crisis que solo el fin de semana pasado dejó 18 víctimas fatales producto de homicidios. Y entre los anuncios del mandatario, destacó uno en particular: la construcción de una nueva cárcel de alta complejidad, que albergará a 500 reclusos vinculados al crimen organizado y que se ubicará al lado de la ex Penitenciaría, en la comuna de Santiago.

“Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. (...). Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la RM y tendrá un costo aproximado de $ 90 mil millones”, dijo el Mandatario, quien agregó que enviará “al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dada la prioridad que este tema reviste”.

El nuevo recinto permitirá aumentar en 500 las plazas de alta seguridad que existen en los centros penitenciarios del país, las que se sumarán a las 600 ya existentes y a otras 200 que prontamente serán implementadas.

Y, en este marco, desde el gobierno indicaron que, para su edificación, utilizarán “el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que nos puede dar mejores resultados”. Así, la nueva cárcel tendrá celdas individuales y construidas con ‘material antivandálico’, que impide que los prisioneros puedan ensamblar armas caseras a raíz de los materiales de su alrededor. Asimismo, contará con circuito cerrado de televisión con cámaras térmicas y reconocimiento facial, así como inhibidores de señal para teléfonos celulares.

Este modelo es similar al utilizado en la que es conocida como “la cárcel más segura del mundo”: el penal de máxima seguridad ADX Florence, también llamado el “Alcatraz de las Montañas Rocosas” en Colorado.

ADX Florence

¿Cuáles son las características de esta reconocida cárcel estadounidense?

La Administrative Maximum Facility (ADX) Florence -que cuenta entre sus huéspedes a personajes de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán- fue inaugurada en 1994 para recibir a los reos más peligrosos del sistema penitenciario de EE.UU. y, hasta la fecha, nadie ha logrado escapar de sus paredes.

Vista aérea de la cárcel en Colorado. Foto: Archivo.

Ubicada en una remota región montañosa a unos 185 kilómetros al sur de Denver, ADX Florence alberga a más de 400 de los reclusos más violentos, disruptivos y propensos a escapar de la Oficina Federal de Prisiones.

Posee un régimen de aislamiento de 23 horas al día, bajo vigilancia constante con cámaras, según señaló el exdirector del penal, Bob Hood, a Inside Edition.

Protegida por alambrados con púas y torres de vigilancia y patrullas armadas, la “Supermax” fue apodada en referencia a la prisión Alcatraz de la bahía de San Francisco, en la que estuvieron prisioneros Al Capone y otros famosos criminales de la década de 1930. La prisión cuenta con 1.400 compuertas de acero controladas por control remoto, rayos láser, cámaras, perros guardianes, además de francotiradores y un sistema especial de seguridad por fuera de la cárcel.

En ADX Florence, los reos viven en celdas construidas sobre hormigón de 3,7 por 2,1 metros separadas por dos puertas de metal cubiertas, para que los reclusos no se vean unos a los otros, según consignó The New York Times en 2015. Tienen una ventana de 107 centímetros de alto y 10 centímetros de ancho con vista al cielo y cuentan con un inodoro, un lavamanos y una ducha automatizada, para evitar que el preso inunde la celda. También poseen una cama de losa de hormigón, donde reposa un colchón delgado.

Respecto a la rutina en el penal de Colorado, los presos suelen pasar 23 horas al día en asilamiento. Las comidas se les entregan a través de una ranura en la puerta y las interacciones humanas cara a cara son mínimas, limitándose a guardias, psiquiatras o líderes religiosos que también se comunican a través del pequeño agujero. “Habitualmente pasan días con solo unas pocas palabras”, detalló un informe de Amnistía Internacional publicado en 2014.

Según consigna Infobae, la mayoría de los reos cuenta con televisores y radios en sus celdas y acceso a libros para pasar el tiempo. Se les permite un máximo de 10 horas de gimnasia por semana en un recinto interior y pueden salir “en grupo” a un patio por solo una hora al día. Allí, no obstante, deben permanecer en una especie de jaula individual al aire libre, un poco más grande que las celdas donde viven.