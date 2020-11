Chadwick en juicio caso Catrillanca: “Exigí al general Soto presentar una denuncia”

Hasta el Centro de Justicia de Santiago llegó ayer el exministro del Interior Andrés Chadwick para declarar como testigo en el juicio por el caso Catrillanca. Durante cerca de tres horas, y través de videoconferencia, le entregó su testimonio al Tribunal Oral en lo Penal de Angol, en el cual deslizó algunas críticas sobre el actuar de Carabineros en el manejo de los hechos.

En la causa, la Fiscalía Regional de La Araucanía imputa los delitos de homicidio, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación a siete excarabineros y un exabogado de la institución, a raíz del operativo que terminó con el fallecimiento de Camilo Catrillanca (24), en la comunidad Temucuicui, el 14 de noviembre de 2018.

El relato de Chadwick se centró principalmente en cómo se enteró de los hechos que rodearon el homicidio, pero también en cómo se manejó el caso entre el 14 de noviembre y el 20 de diciembre, día en que se dieron a conocer los videos que confirmaron que los policías acusados sí portaban cámaras GoPro durante el operativo. Esto último fue negado en un comienzo por los imputados, pero luego reconocido, dejando en un mal pie al general director de la época, Hermes Soto.

Chadwick comenzó recordando cómo se enteró de lo sucedido. “El subsecretario Rodrigo Ubilla me da el informe de que se había producido una sustracción de tres vehículos a profesoras”, recordó el exministro, quien después señaló que esa tarde habló con el general Hermes Soto y por teléfono con el jefe de Orden y Seguridad de la Macrozona, Mauro Victtoriano.

Debido a la poca información que tenía Carabineros, y una comunicación intermitente por la señal con el general (R) Victtoriano, Chadwick declaró que “solicité con la mayor urgencia al general Soto que me enviara un documento por escrito, formal, oficial, en que se detallaran las circunstancias y condiciones en que se dio la situación que se estaba registrando”.

Al día siguiente, Soto le remitió, a través de su edecán, un resumen ejecutivo de lo ocurrido. “Era importante contar con todo el detalle oficial de los hechos”, dijo, para luego recordar su conversación con el Presidente Piñera, que en esa fecha estaba en una gira en Asia.

En esa conversación, según Chadwick, Piñera le pidió hacer un punto de prensa y recalcar “la voluntad completa del gobierno de colaborar para que estos hechos fuera aclarados por el Ministerio Público”.

Chadwick también habló con el Presidente la posibilidad de pedirle a la fiscalía un persecutor exclusivo y que Carabineros abriera un sumario de manera inmediata por el incidente.

Cuando me comunico con el Presidente le señalo de manera muy reiterada que es una información proveniente de Carabineros, y creo que la señal de la colaboración al Ministerio Público y la solicitud de un fiscal exclusivo demuestra que yo, como ministro del Interior, no me quedaba tranquilo con la información recibida. Andrés Chadwick, exministro del Interior

El exministro recordó que se reunió con Hermes Soto en La Moneda, para consultarle si el operativo fue registrado con cámaras GoPro. “Habíamos hecho una inversión importante, justamente para este tipo de casos”, dijo, recibiendo un “no”, por respuesta del general Soto.

El general viajó a La Araucanía, y al llegar de vuelta a Santiago reafirmó que no había cámaras. Pero la noche del sábado 17 de noviembre el panorama cambió, y también las versiones. Chadwick comenzó a perder la confianza en esa versión.

“Me encontraba en mi casa y recibo un llamado durante el curso de la tarde del general Soto, que en forma urgente me solicita una reunión a la brevedad posible. Le señalo que lo recibo en mi casa a las 18 horas. Le pido que me acompañe el abogado Luis Hermosilla. Soto me señala que tenía la información de que uno de los miembros de la patrulla sí portaba una cámara, a diferencia de lo que me había señalado el día anterior”, relató Chadwick.

El exministro agregó: “Le señalo que esta es una situación extraordinariamente grave, porque contradice las versiones anteriores (...). Tomamos contacto de inmediato con el fiscal regional para darle cuenta de los hechos que me estaba transmitiendo el general Soto, y le exigí al general Soto que presentara esta denuncia con estos hechos”.

El domingo 17, en La Moneda, se comunicó la baja de los cuatro carabineros que participaron en el operativo y del general Victtoriano, recordó el exministro.

Luego, su testimonio reforzó la idea de la necesidad de usar las cámaras GoPro. Y advirtió este jueves algo que en ese minuto “me llamó la atención”. Fue la reunión, de la cual se enteró después, que tuvieron generales del alto mando con los suboficiales investigados, antes de ir a declarar a la fiscalía.

“No corresponde que cuando ocurre un hecho de carácter delictual, si el fiscal pide la comparecencia de determinadas personas, no se cumpla a la brevedad y que aparezcan este tipo de contactos después”, dijo el exministro.

Ya entrado diciembre, ese día 20, se conocieron las imágenes del operativo, revelándose que nunca fueron destruidas por motivos personales, como los policías le dijeron a Soto, y él a Chadwick. “Tomo contacto con el general Soto y le hago presente la gravedad de que aparezcan estas imágenes, luego del tiempo transcurrido. y que no hayan sido puestas a disposición inmediata de la fiscalía, y que además, no hayan sido detectadas a través de las investigaciones sumarias. Él me señala que no tenía conocimiento de esas filmaciones y que a él le habían sorprendido”, cerró Chadwick.

El fiscal Roberto Garrido, jefe de la Unidad de DD.HH., expresó que “en el punto que la fiscalía intenta demostrar, que se refiere a las versiones falsas proporcionadas por el personal que participó en el procedimiento y que fueron transmitidas a los mandos de Carabineros y las autoridades políticas, la declaración es una información que va en el mismo sentido”.