Chileno baleado en Bolivia se encuentra con complicaciones neurológicas: equipo médico evalúa posible intervención

Al mediodía de este domingo se concretó el traslado a Chile del camionero Mario Bello, quien fue baleado en Bolivia el sábado 8 de julio, tras intentar recuperar un camión de su propiedad, que había sido robado y luego trasladado al país vecino a fines de junio.

Es por esto, que durante la tarde, autoridades regionales y personal médico se reunieron en el frontis del Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán –donde se encuentra internado el connacional– para referirse al estado de salud de la víctima.

En aquella oportunidad, según informó el director del recinto, Antonio Zapata, Bello permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios, además detalló que pese a que está consciente y puede comunicarse con los demás, su diagnóstico “es bastante complejo desde el punto de vista neuroquirúrgico y si requerirá nuevas intervenciones, así que nosotros nos comunicamos con el equipo de neurocirugía para que evalúen el caso y puedan determinar cuáles son las conductas a seguir”, señaló el doctor.

Al ser consultado por la prensa sobre el tratamiento que recibió Bello mientras estaba en Bolivia, el director contestó que “es un poco apresurado para nosotros –con los pocos elementos que tenemos– poder hacer una afirmación si era correcto o no hacer los procedimientos que se hicieron”.

En medio de el punto de prensa el director del Servicio de Salud Antofagasta, Francisco Grisolía, señaló que también están trabajando con la familia del afectado para brindarles apoyo psicológico.

Por su parte, la delegada presidencial de la región, Karen Behrens declaró que “el miércoles pasado alrededor de la medianoche, Luis Anza y Hermer Muraña, que junto al camión que con tanta ilusión fueron a buscar estos familiares ya ingresó desde Ollagüe y fue escoltado por Carabineros hacia la ciudad de Calama”.

La autoridad regional aprovechó la oportunidad de agradecer a personal de la cancillería chilena que gestionó el traslado de el afectado, además informó que “Don Mario ya tiene cobertura de salud, los costos por supuesto, las entidades correspondientes del Estado van a hacerse cargo, ya que son elevados”.

En torno al tema de seguridad en la frontera y el robo de vehículos, la delegada dijo que “tenemos resguardos, patrullajes con carabineros y hay investigación, sin embargo no podemos asegurar que esto no se vuelva a repetir –en cuanto al robo de vehículos– porque sabemos que por acá, el robo se da en la mayor parte por pasos no habilitados”, también indicó que el principal foco para estos casos es la cooperación internacional.