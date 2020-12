Científicos chilenos: no se puede asegurar que nueva cepa de Covid no esté en Chile

Este domingo, a través de un comunicado, Grupo de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2 en Chile, coordinado bajo la tutela del Ministerio de Ciencia e integrado por investigadores de universidades chilenas que trabajan en campos de la bioinformática y genómica, se refirió a la una nueva variante del Coronavirus (B.1.1.7) detectada en el Reino Unido.

Los científicos explican que el Reino Unido tiene la mayor cantidad de información de secuencias del Coronavirus del mundo, y que el consorcio COG-UK (Coronavirus Genomes-United Kingdom) ha generado unas 137.000 secuencias genómicas del virus, “por lo tanto, es el país en el cual se pueden detectar con más alta probabilidad nuevas variaciones (mutaciones) en el genoma viral. Debido a lo anterior, no es posible establecer con seguridad que la variante B.1.1.7 no esté en otras naciones”.

Pese a eso, señalan que la cepa “posee una combinación de mutaciones en la proteína Spike (o espiga, presente en la superficie viral), sin embargo, no hay evidencia de que esta variante B.1.1.7 tenga diferencias en su virulencia (patogenicidad) con respecto a las demás variantes de SARS-CoV-2 que circulan en el mundo”, además que no hay evidencia, por ahora, que demuestre que las vacunas en desarrollo contra el Covid no sean efectivas contra esta variante.

El grupo de científicos agrega que una cepa similar, “apareció en Sudáfrica, lo que sugiere que dichas mutaciones podrían emerger de manera espontánea y conferir al virus una ventaja selectiva”.

De acuerdo al análisis del CGC, de las cerca de 200 secuencias revisadas en el país, no aparece la cepa B.1.1.7. Pero destacan que “la muestra de secuencias genómicas del virus en Chile es muy pequeña, por lo que no podemos asegurar que no se encuentre en el país”.

Por último, resaltan la importancia de contar con un “programa de vigilancia genómica en tiempo real”, una red interregional, que sirva de complemento a las medidas de protección de la población contra el Covid.