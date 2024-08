Cifras en penumbras: alcaldes de la RM cuestionan los datos de Enel y CGE sobre usuarios sin luz

Este lunes, más de 30 alcaldes de la Región Metropolitana se reunieron en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en medio de la crisis provocada por los prolongados cortes de suministro eléctrico que han afectado a decenas de comunas tras el temporal de viento y lluvia de la semana pasada.

La reunión, que contó inesperadamente con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow, se transformó en un foro de duras críticas contra las empresas responsables del sistema eléctrico, particularmente Enel y CGE, acusadas de entregar información desprolija sobre el número de usuarios sin luz y tener una lenta respuesta en la reposición del servicio.

“Los datos que entregan las empresas no son confiables, no cuadran”, aseguraron los alcaldes a puertas cerradas, quienes, a pesar de sus diversas posturas políticas, se unieron para denunciar la precariedad en el despliegue de cuadrillas y la insuficiencia de recursos para restablecer el suministro.

La situación ha llevado a los ediles a anunciar acciones legales colectivas, recursos de protección y reclamos formales ante la SEC, con el objetivo de resolver una crisis que, desde el jueves pasado, ha dejado a vecinos de diversas comunas sin luz por más de 96 horas.

De hecho, el presidente Gabriel Boric también se refirió a la crisis, calificando de “inaceptable” la demora en la reposición del suministro eléctrico a través de su cuenta en X (antes Twitter). Este mensaje provocó un mea culpa por parte de Enel y CGE, que reconocieron un avance más lento de lo esperado y señalaron que el servicio podría ser restablecido recién entre martes y miércoles en las zonas afectadas.

Según datos proporcionados por la SEC, basados en reportes de las propias empresas de electricidad, hasta el mediodía de este lunes 187.257 clientes continuaban sin suministro.

Sin embargo, la gráfica oficial omite a varias comunas donde persisten los apagones, situación que ha generado indignación entre los alcaldes. Christopher White (PS), alcalde de San Bernardo, destacó que su comuna no figura en los registros oficiales, a pesar de tener al menos 2 mil vecinos sin luz. White relató que la noche del domingo se vio obligado a intervenir en un operativo urgente debido a protestas en la población Valle Verde, donde la situación se tornó insostenible.

El alcalde expresó su preocupación por la veracidad de la información que se difunde a través del sitio web de la subsecretaría, basada en datos de CGE. “Cuando monitoreamos en terreno, nos damos cuenta de que hay más viviendas afectadas que las reportadas. Nos dicen que hay cuadrillas desplegadas, pero seguimos viendo árboles y postes caído. ¿Cómo podemos confiar en empresas que transmiten información que debería ser real y no lo es?”, cuestionó White.

Ante esta situación, la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) está explorando diversas opciones para unificar las acciones legales que han sido planteadas por las autoridades comunales. Carolina Leitao (ind.), presidenta del gremio y alcaldesa de Peñalolén, confirmó que sostendrá reuniones con el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, para analizar posibles vías de acción.

Leitao, además, se sumó a las dudas sobre la fiabilidad de las cifras presentadas por Enel, afirmando que desde las emergencias de mayo viene advirtiendo sobre las inconsistencias en los reportes.

En tanto, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), criticó que las cifras de afectados se basen en denuncias, argumentando que muchos vecinos, al no tener electricidad, no pueden reportar las fallas. “Las municipalidades estamos en terreno y constatamos las emergencias. Pero si la gente no tiene cómo cargar sus celulares o computadores, ¿cómo denuncian?”, cuestionó.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ind.), también se sumó a las críticas, calificando de “insólita” la respuesta de Enel y acusando a la empresa de tergiversar los hechos. “Se miente en las cifras, que es lo más brutal. A los vecinos la empresa les decía que la culpa la tiene la municipalidad, cuando nosotros no podemos reponer la luz”, señaló Carter en conversación con Chilevisión.

En un documento circulado entre los miembros de la directiva de la AChM, se solicita a la SEC iniciar un proceso de fiscalización y sanción administrativa contra Enel y CGE por el corte no autorizado del servicio eléctrico a clientes sujetos a regulación de precios, en relación con el evento climatológico ocurrido entre el 1 y 2 de agosto. Además, se exige una indemnización para los afectados y la implementación de medidas que garanticen la continuidad y seguridad del suministro eléctrico en el futuro.