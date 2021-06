Clara Szczaranski renuncia como consejera del CDE tras 27 años en el organismo

La expresidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Clara Szczaranski, informó esta jornada que presentó ayer su renuncia al consejo pleno y que hoy hizo lo propio con el Comité Laboral Medioambiental del CDE, conocido como Trepal, del cual ejercía la presidencia.

Su dimisión se produce a los 74 años de edad, a un año de que se cumpliera la edad límite para permanecer como consejera del CDE. Cabe recordar que el organismo está integrado por 12 abogados designados por el Presidente de la República, quienes se retiran a los 75 años de edad y solo pueden ser removidos de su cargo por acuerdo del Senado.

En una carta enviada a los miembros del CDE, Szczaranski indicó que su decisión “es la conclusión en solitario, para mí irrefargüible, de un proceso reflexivo profundo que me condujo a la convicción de encontrarme en el término de un ciclo existencial: mi identificación con el CDE, institución a la que me he volcado por decenios como a ninguna”.

Szczaranski se despidió de sus compañeros del CDE, afirmando que “los admiro en lo que hacen, firmes y confiables en sus distintos puestos de acción, muchas veces sin horarios ni días festivos”.

Biografía

Clara Szczaranski es abogada de la Universidad de Chile, especializada en Ciencias Penales y Criminología en la Universidad de Roma.

Tras realizar diversas labores vinculadas con materia penal en Italia, regresa al país, donde, entre 1991 y 1994 se desempeña como directora Jurídica de la Universidad de Chile, de acuerdo a su biografía en el sitio web del CDE.

En 1994 asume como abogada consejera del CDE y en 1996 fue nombrada presidenta del organismo, cargo que ejerció hasta 2005.

Se desempeñó como directora de la Corporación de Asistencia Judicial, entre 1996 y 2005. Además ha ejercido como profesora de postgrado en las Universidades de Chile, Pontificia Universidad Católica y Adolfo Ibáñez. En 2009 asume como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y en 2016 se convierte en la decana de la Facultad de Humanidades de la misma casa de estudios.