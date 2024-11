Claudio Orrego recibe respaldo de Rodrigo Logan tras firmar acuerdo para sumar ideas programáticas

La entrega de apoyos por la segunda vuelta de gobernadores sumó un nuevo capítulo en la Región Metropolitana, con el respaldo recibido por Claudio Orrego por parte de Rodrigo Logan, excandidato apoyado por el Partido Social Cristiano.

Logan, quien también fue exconvencional, logró un total de 253.325 votos (5,52%), lo que lo dejó en el sexto lugar de las preferencias en las pasadas elecciones que se realizaron en la doble jornada del 26 y 27 de octubre.

Respecto al apoyo recibido por Logan, Orrego señaló que “en la política siempre se nos dice que lo que predomina es la diferencia, es el conflicto, es la confrontación. Yo quiero agradecer a Rodrigo Logan, primero porque como candidato, siempre se manifestó a favor del diálogo, del respeto y del debate ideas. Esa fue nuestra primera vuelta”.

El gobernador regional sumó que “segundo, porque ha tenido la generosidad de poner sus ideas y sus programas también al servicio de una propuesta mayor e inclusiva de la región”.

“En Santiago y en la RM no sobra nadie, todas las manos, todos los corazones y todas las mentes son necesarias”, agregó Orrego, quien invitó a los electores de Logan a sumarse a su candidatura “de unidad” que enfrentará en segunda vuelta a Francisco Orrego, el candidato de la oposición.

En esa línea, al momento de entregar su apoyo, Logan afirmó que “nos hemos acostumbrado a las derechas, a la izquierda, a las doctrinas, pero hemos dejado de pensar en las propuestas y en las personas. Yo como excandidato a gobernador, tenía una idea, un programa, que quería llevar a la gobernación, pero no era por mí, no era por una fan personal. Era porque quiero una mejor calidad de vida para los vecinos. Y como en el estadio de la democracia, uno tiene que entender que la urna es donde el pueblo elige”.

También agregó que “recuerden, aquí en el Estado y región cabemos todos, nadie sobra. Y por eso necesitamos políticos que de una vez por todas entiendan que la ciudadanía no tiene color político, porque los dolores que tenemos en las regiones nos pegan a todos. Y por eso tenemos que evitar la política del péndulo y empezar a llegar a acuerdos, pero acuerdos de cara a la ciudadanía, a la gente, aquellos a los cuales nosotros, las autoridades, tenemos que rendir nuestra voluntad, por eso yo hoy día, públicamente, doy el apoyo, un apoyo programático, al programa de Claudio Orrego”.

Orrego y Logan.

Traspaso de ideas al programa de Claudio Orrego

Durante el encuentro entre ambas figuras se firmó un acuerdo que permitirá que al menos cuatro ideas del programa regional de Rodrigo Logan se sumen a las iniciativas de Claudio Orrego y que deberá implementar en caso de resultar electo.

De acuerdo a Logan, este entendimiento “no era un apoyo incondicional, sino que es un apoyo que se hace desde la prerrogativa, desde los programas, desde haber estudiado, e ingresamos cuatro de nuestros grandes pilares, que para nosotros son fundamentales”.

Esos pilares, dijo el excandidato, son la “no a la Agenda 2030 en la administración regional en cuanto a materia operativa y financiera”, la implementación del Defensor Ciudadano Regional, la democracia digital y una autoría al período de Orrego y también al anterior (2017-2021).

“Como le dije, si él no lo cumpliera, que Dios lo perdone y la Patria se lo demande, pero si lo cumple, como sé que lo va a hacer, que pasemos a la historia, que dé un incentivo y una señal clara que la política no se hace entre pocos. No hay que hablarles solamente a los tuyos, hay que cruzar el río, hay que ir al otro lado a hablar a la gente, porque eso es lo que la gente necesita”, añadió Logan.