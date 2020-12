Clínica estética en Providencia es clausurada y será sometida a sumario sanitario tras fallecimiento de mujer durante cirugía plástica

Esta tarde, la Seremi de Salud de la región Metropolitana, Paula Labra, clausuró parte de la clínica estética Edelweiss, ubicada en la comuna de Providencia, en Santiago, tras el fallecimiento el día de ayer de Jocelyn Alarcón, una mujer de 39 años, mientras se realizada una cirugía plástica en el recinto.

Según los antecedentes preliminares, Alarcón murió producto de un paro cardiorrespiratorio mientras se realizaba una operación de abdominoplastía e implantes mamarios.

De acuerdo a las declaraciones de la seremi de Salud, al inspeccionar el lugar se detectaron falencias en lo que corresponde al pabellón de cirugía, por lo tanto se decretó su prohibición de funcionamiento, mientras que el resto de la clinica puede seguir funcionando.

“Pudimos verificar que había deficiencias estructurales, como es la falta de suministro de gases clínicos como oxígeno en algunos de sus pabellones. Por eso vamos a hacer prohibición de funcionamiento a los pabellones de cirugía mayores, y en esto momento también se cursará sumario sanitario respectivo”, indicó.

La multa en este caso, detalló, puede llegar a los 50 millones de pesos.

En cuanto al título del médico cirujano que realizó la operación en donde falleció la mujer - esto, tras acusaciones que indicaban que no contaba con la certificación correspondiente para ejercer en Chile al ser de nacionalidad colombiana - desde la superintendencia de Salud explicaron que su título médico estaba reconocido tanto por la superintendencia en Chile el año 2012 como por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, explicó Carmen Monsalves, intendenta de Prestadores de la Superintendencia de Salud, con lo que no cuenta es con la especialidad reconocida: Así, el médico que operó a la mujer no cuenta con la especialidad reconocida de cirujano plástico, y el médico que le dio la anestesia, no cuenta con la especialidad de anestesista.

Desde la clínica lamentaron el fallecimiento e indicaron que los protocolos se siguieron. “Ni el médico, ni yo, ni el anestesista puede decir realmente lo que sucedió si no tenemos el certificado del Servicio Médico Legal, eso es lo único que nos va a decir lo que realmente sucedió”, indicó esta mañana Tatiana Cantillana, dueña y representante legal de la clínica.

La familia de Alarcón por su parte acusa una negligencia de la clínica y del médico que realizó la cirugía. Según indicó su abogada, el profesional no le pidió ningún examen previo a la cirugía y en el recinto no contaban con los elementos adecuados para realizar una reanimación.

Por otra parte, en cuanto a la investigación iniciada por este caso, el fiscal Claudio Suazo de la Fiscalía Oriente indicó que ellos solicitaron la clausura del pabellón en donde murió la mujer, y que están a la espera de los exámenes forenses para tener la causa específica de muerte y determinar así si existe alguna responsabilidad en este hecho.