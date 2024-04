Colisión de vehículos en Maipú termina con un niño de 3 años fallecido

Un grave accidente ocurrió esta mañana en la comuna de Maipú.

A eso de las 9.00, en Avenida Camino Melipilla, una camioneta chocó contra un vehículo menor, que posteriormente colisionó contra un bus del transporte público. En el vehículo menor se movilizaba un padre junto a sus dos hijos, de 3 y 8 años. Tanto el padre como el niño de 3 años quedaron con diversas heridas, en riesgo vital.

Los heridos fueron trasladados de urgencia hasta el Hospital El Carmen, de esa comuna. En ese recinto hospitalario, pese a los esfuerzos médicos, el menor de edad perdió la vida.

De acuerdo a información preliminar, el sujeto que conducía la camioneta manipuló un teléfono celular al interior, lo que habría hecho que perdiera el control del vehículo.

Hasta el lugar llegó Carabineros para realizar los procedimientos de rigor. En el lugar, el coronel Gonzalo Urbina explicó el origen del accidente: “La primera información que tenemos es que un conductor que lo hacía por la pista central de Camino Melipilla en dirección al Poniente, por la versión entregada por él, al comenzar a manipular un teléfono que llevaba adosado al parabrisas, este se le habría caído. Y con la finalidad de evitar que el celular cayera al piso, distrajo su atención de la conducción desviando al dirección del vehículo, colisionando al vehículo blanco, lo que lo llevó a perder control y posteriormente colisionando la parte posterior del bus”.

El bus del transporte público se encontraban tomando pasajeros en un paradero. Los usuarios de la micro, dijo el uniformado, bajaron para prestar ayuda. “La conducción no es llegar y conducir. Uno que tiene que hacerlo con las máximas medidas de seguridad. Todos los conductores tienen que hacerlo atentos a las condiciones del tránsito. No tienen que realizar ninguna maniobra que me permita descuidarme de la conducción”, pidió el coronel de Carabineros.