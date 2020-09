Colisión entre vehículo de Carabineros y auto particular deja al menos cuatro lesionados en La Florida

Una colisión entre un vehículo de Carabineros y un auto particular en la intersección de Vicuña Mackenna con Américo Vespucio, en la comuna de La Florida, dejó al menos cuatro personas lesionadas esta tarde.

De acuerdo a información de Carabineros, la radiopatrulla se dirigía a prestar colaboración a un procedimiento de un robo a un camión de celulares ocurrido minutos antes en el mall Plaza Vespucio.

En ese momento, el vehículo particular, que no tiene relación con el robo en el centro comercial, no se habría percatado del auto policial, chocando con él en el cruce.

Se desconoce, por ahora, la magnitud de los afectados, quienes fueron trasladados hasta un centro asistencial.

Asimismo, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros se encuentra investigando las causas del hecho.