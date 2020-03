Con “autos en el puente” San Pedro de la Paz inició su cerrojo sanitario

A partir del mediodía de hoy comenzó a regir el cordón sanitario en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, por lo que hasta nuevo aviso nadie podrá salir ni entrar de la comuna.

La medida se debe a la gran cantidad de personas contagiadas por coronavirus en este sector, donde el Minsal confirmó hoy 32 casos; de ellos, 23 se relacionan con el brote que se habría originado en un culto evangélico, el cual se realizó en un templo del sector Boca Sur, lo que generó que 80 personas tuvieran que iniciar una cuarentena preventiva.

En un inicio la medida se desarrolló en orden y solo con algunos vehículos que justo en ese momento estaban sobre el puente, y que fueron los últimos que alcanzaron a entrar o salir.

Los controles están ubicados en los puentes que cruzan el río Biobío hacia Concepción. Estos son Bicentenario, Llacolén y Juan Pablo ll, así como en el ingreso a la Ruta de la Madera y en el acceso sur, kilómetro 14 de la Ruta 160. En el lugar trabaja personal de las fuerzas de orden y seguridad.

En el Puente Bicentenario se está utilizando una cámara que mide la temperatura corporal de las personas. La imagen llega a la Central de Comunicaciones que monitorea a distancia y en tiempo real. La idea es detectar posibles contagiados y entregar atención inmediata y derivaciones a cuarentenas.

Los cerca de 140 mil habitantes que tiene San Pedro de la Paz podrán salir de la comuna con salvoconducto autorizado, ya sea por temas de salud o de trabajo.

En cuanto al tránsito de vehículos, el Seremi de Transportes, Jaime Aravena , señaló que debido al cordón sanitario, no habrá locomoción colectiva entre la comuna y Concepción: “El transporte público de San Pedro de la Paz se suspende, por lo tanto, no hay ninguna línea que venga hacia San Pedro. Las empresas ya están avisadas, no pueden circular".

Esto se aplica también para el servicio de Biotren, que mantiene cerradas sus siete estaciones al interior de la comuna. Sin embargo, el servicio seguirá funcionando desde Concepción a Coronel.

Los vehículos livianos, así como los buses que salen de la provincia de Arauco por la Ruta 160, están siendo desviados por Patagual para entrar por el Puente Bicentenario hacia Concepción.

Solo los camiones de carga y de servicios pueden ingresar a la ruta 160 en ambas direcciones, pero con prohibición de detenerse en San Pedro de la Paz.

Transporte a Isla Santa María y Mocha

Debido a la emergencia Sanitaria, la Seremi de Transportes del Biobío decidió disminuir la frecuencia del servicio de transporte subvencionado hacia la Isla Santa María, por lo que la barcaza, que es solo para los isleños, realizará un solo viaje por semana dos veces al día para que los habitantes puedan volver durante la misma jornada.

“No podemos dejar desconectada la isla, pero también disminuimos los viajes de la barcaza, de 5 a 1 por semana, dos veces al día, para que la gente pueda salir a hacer sus trámites y volver el mismo día para disminuir los riesgos de contagio”, manifestó el seremi de transportes del Biobío, Jaime Aravena.

Mientras, el servicio de transporte de carga marítima a Isla Mocha, provincia de Arauco, se mantendrá con dos viajes hasta fines de marzo.