Con espaldarazo a Leitao y críticas a la oposición: Presidente Boric encabeza entrega de nuevos vehículos a Carabineros

Hasta Puente Alto llegaron esta mañana distintas autoridades de gobierno, entre ellas el Presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para concretar la entrega de 264 vehículos policiales a Carabineros.

Del total de vehículos nuevos -consistentes en 74 cuarteles móviles, 32 motocicletas, 30 camionetas policiales AP y 128 radiopatrullas sin calabozo- 203 ya han sido distribuidos en regiones y 61 de ellos serán destinados a las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O’Higgins.

Además del Presidente y la jefa de gabinete, la actividad contó con la asistencia del subsecretario del Interior, Luis Cordero (Ind.); la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (Ind,); el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA); el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y los alcaldes de Puente Alto y de Quinta Normal, Germán Codina (RN) y Karina Delfino (PS).

“Tal como nos comprometimos cuando asumimos el gobierno, todos los años de nuestro mandato, y ya estamos terminando el tercero, vamos a haber entregado 1.054 nuevos vehículos para renovar todo el parque vehicular de Carabineros y aumentar su dotación”, destacó el Mandatario en su alocución.

Junto con destacar el rol de los alcaldes en la prevención del delito y en materia de seguridad, Boric relevó el rol de la exalcaldesa Leitao en el gobierno, aseverando que “la experiencia municipal en este trabajo en terreno junto a los comités de seguridad, las juntas de vecinos, otras organizaciones y el mundo privado, es un recurso invaluable y necesario para poder recuperar la tranquilidad de nuestro país. Por ello como gobierno lo hemos incorporado a la lucha contra la delincuencia (...) que no me cabe ninguna duda va a fortalecer la nueva subsecretaria de Prevención del Delito”.

A renglón seguido, el Jefe de Estado reconoció que la noche del martes y esta madrugada “fue un día difícil en materia de seguridad, hubo homicidios que nos violentan y nos movilizan (...) y ante hechos como estos, yo los invito a que nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Hay algunos en política que van a preferir elevar la voz, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización, seguramente pedir renuncias”.

“Al delegado de la Región Metropolitana, ¿cuántas veces le ha pedido la renuncia la oposición? La ministra del Interior que todas las semanas algún parlamentario le pide la renuncia y la subsecretaria Carolina Leitao, exalcaldesa de Peñalolén que acaba de asumir la Subsecretaría de Prevención del Delito y un sector derecha ya le pidió la renuncia. ¿Alguien cree que esa actitud colabora? Cada vez que hay un delito de connotación social lo que espera la ciudadanía de nosotros es unidad”, recalcó.

En esa línea, hizo mención a que con la renovación de la flota vehicular de Carabineros “estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como gobierno. Y frente a este tipo de hechos, lo que podemos hacer es dividirnos y darle espacio a los delincuentes y al crimen organizado, o unirnos como sociedad independiente de las diferencias políticas, independiente de izquierdas y derechas, y combatir juntos como chilenos y chilenas la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico”.

“Esperan los delincuentes que nos debilitemos, esperan que bajemos los brazos, esperan que normalicemos y que nos dejen de indignar los delitos que cometen. Como Presidente de la República les digo que no va a ser así, que cada ciudadano honesto, trabajador, que fallece, que es asesinado por la delincuencia, nos desgarra. Y que vamos a trabajar con más fuerza y no me cabe ninguna duda que cada uno de los carabineros y carabineras que están aquí presentes, así también lo sienten, no nos van a doblegar”, sostuvo.

El Mandatario finalizó su alocución asegurando que “vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestro mandato para entregarle más seguridad a nuestro pueblo y para trabajar en conjunto con todas las autoridades que tengan esa voluntad de unidad para enfrentar un desafío que es común en la sociedad y lograr la paz y la tranquilidad para los chilenos y chilenas”.