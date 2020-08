Condenado por doble homicidio es el principal sospechoso de matar a joven en Villa Alemana

A Ámbar Cornejo (16) se le perdió el rastro la mañana del 29 de julio, cuando iba camino a encontrarse con su madre para recibir el dinero de la pensión alimenticia que su padre -quien vive en Antofagasta- le depositaba cada mes.

Dos días después, la PDI comenzó a investigar su desaparición y su caso se convirtió en un foco de atención en Villa Alemana. Especialmente por la vinculación que existía con Hugo Bustamante, la pareja de la madre y quien fue liberado en 2016 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso tras cumplir 11 años, de los 27 años a los que había sido condenado, por asesinar a su pareja y al hijo de nueve años de esta. Fue conocido como “El asesino del tambor”, pues a ambas víctimas las metió en un tambor con agua y cal, y luego las enterró.

Sin embargo, su vinculación con el caso de Ámbar Cornejo pasó a ser algo más que solamente mantener un vínculo amoroso con la madre de la menor. La PDI y la fiscalía ordenaron su detención por ser el principal sospechoso del homicidio de la adolescente.

Las pruebas preliminares que ha recopilado la policía indican que ese 29 de julio Ámbar llegó hasta la casa de Bustamante, lugar donde habría mantenido una discusión con su madre y con este. Tras esto, la mujer se habría retirado del lugar, momento en que el imputado la habría asesinado. Luego, de acuerdo a los antecedentes recabados por la PDI y el Ministerio Público, enterró los restos de la joven en un cooler en el patio trasero de la residencia.

Los ocho días de búsqueda, que movilizaron a gran parte de Villa Alemana, finalizaron cerca del mediodía de este jueves, cuando la PDI dio con el cadáver de la joven en la residencia de Bustamante en calle Covadonga. Para llegar a esto, fue clave la declaración que dio la madre de Ámbar Cornejo, quien entregó a los investigadores las piezas del puzzle que faltaban para llegar al paradero de la adolescente.

En este sentido, la fiscal de Villa Alemana, María José Bowen, precisó que la madre de la víctima está en calidad de testigo. “Ella prestó declaración conmigo y con funcionarios de Homicidios (…). Mencionó dónde se encontraba el cuerpo, que es lo que el imputado le había dicho que había hecho. Ella si bien no había contado nada, decidió hablar, es por eso que está en calidad de testigo”, dijo.

En relación al móvil del imputado, Bowen aseguró que “se habla de una discusión (ocurrida) el mismo día en la mañana. Esa es una versión preliminar que tiene que ser corroborada con las pruebas científicas que se van a realizar al cuerpo y en el sitio del suceso. Preliminarmente, lo que tenemos de cómo ocurrieron los hechos, es que Ámbar habría ido a la casa de su madre, habría tenido una discusión con el imputado y la madre habría salido del domicilio y no habría tenido conocimiento al respecto y es en ese momento que el imputado le habría dado muerte. El imputado siempre ha guardado silencio”.

Cuando le preguntaron si el cuerpo fue removido, la fiscal indicó que “me da la impresión que no, la forma en cómo estaba el cuerpo era muy difícil de encontrar, probablemente porque estaba muy tapado y enterrado”. Bowen explicó esto, porque el lunes la PDI ya había ido a la casa de Bustamante, donde solo encontró sangre en unas prendas. Se estaba a la espera del análisis de sangre para determinar si correspondía a la menor.

Tras establecerse cómo habrían ocurrido los hechos, Bustamante fue detenido y este viernes pasará a control de detención. La aprehensión del imputado generó que tanto en Villa Alemana como en Limache decenas de personas salieran a las calles con carteles exigiendo justicia por la muerte de la joven.

Uno de los mayores cuestionamientos que se levantaron durante la jornada fue que Bustamante obtuvo la libertad tras cumplir 11 años de prisión por el doble homicidio. En este sentido, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, señaló que se hizo una modificación a la ley de libertades condicionales “que derogó el inciso que permitió que este criminal asesino estuviera libre. Este hecho nos hace volver a revisar legalmente qué es lo que ocurre con las libertades condicionales. No es aceptable que un asesino, no una, sino dos veces, esté libre”.

Bellolio agregó que presentarán una querella por este caso.

De todas formas, el caso de Hugo Bustamante no ha pasado desapercibido. En medio de su encierro, fue entrevistado por Carlos Pinto en el programa Mea Culpa de TVN. El periodista le preguntó “si tú quedaras en libertad, ¿podrías a cometer el mismo delito?”. Bustamante respondió que “lo he pensado (…) no tengo la respuesta, no podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación parecida. Y de hecho, pienso que no, pero también digo, bueno, que si en algún momento determinado exploté de esa manera, y si frente a ciertos tipos de situaciones ¿explotaré nuevamente? Y eso sí que es angustiante, porque sabe qué, uno se demuestra a sí mismo que no se conoce”.