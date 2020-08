El doble homicida de Villa Alemana: El perfil de Hugo Bustamante, el “asesino del tambor”, principal sospechoso del caso Ámbar

- ¿Si quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito?

Lo he pensado, lo he pensado, también me lo he cuestionado y lo he analizado. A ciencia cierta no tengo respuesta. No podría decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Pienso que no, pero también digo bueno, en un momento determinado exploté de esta manera, si frente a ciertos tipos de situaciones ¿explotaré nuevamente? Eso si que es angustiante, eso si que es angustiante, porque ¿sabe qué? con eso uno se demuestra que no se conoce a sí mismo.

***

Lo anterior es parte de una entrevista que el año 2005 Hugo Bustamante concedió a Carlos Pinto para su programa Mea Culpa donde fue recreado el caso que lo llevó a la cárcel. Bustamante, fue condenado ese mismo año por haber asesinado a su pareja Verónica Vásquez y a su hijastro de nueve años, Eugenio Honorato. ¿El motivo? una discusión por dinero.

Según relató Bustamante -sobre quien pesan distintos informes psicológicos y psiquiátricos- en su declaración ante la justicia no se dio cuenta en qué momento mató a su expareja y a su hijastro. Sin embargo, al verse enfrentado a esta situación ideó un plan para hacerlos desaparecer. Los introdujo en un tambor metálico de 200 litros, los golpeó en distintas partes del cuerpo con un palo, les cubrió la cabeza con bolsas plásticas, los ató de pies y manos y los cubrió con cal. El tambor lo dejó en el living de su casa por algunos días hasta que comenzó a salir olor.

En ese momento arrendó otra casa en Villa Alemana con patio amplio y panderetas altas para evitar la mirada de intrusos. Le pagó cinco mil pesos a un fletero para transportar el tambor a quien le dijo que en su interior había “antioxidante para papas fritas”, según se indica en su declaración. En ese patio finalmente enterró a las víctimas.

Bustamante fue considerado un hombre “extremadamente peligroso” por la prensa local de la época y ya había cumplido diez años en la cárcel previamente por robo con fuerza y hurto. Pese a eso, por el doble crimen fue condenado a cumplir 27 años de presidio por homicidio simple, lo cual le permitía optar a beneficios carcelarios. En ese contexto - y tras solo 11 años en la cárcel- es que fue uno de los más de 1600 beneficiados con la libertad condicional que en 2016 concedieron distintas Cortes de Apelaciones del país. Así, salió libre.

En la misma entrevista con Carlos Pinto, Bustamante asegura que le cuesta mucho comprometerse con una persona y dice incluso que no sabe si ha amado a alguien alguna vez. “He pensado si alguna vez he amado a una persona, pero no sé si nunca he sentido o experimentado tener a una pareja y vivir tan dedicada a esa persona que preferiría morir si no está”.

Sobre los crímenes que cometió en contra de su expareja e hijastro dice: “Hubo discusiones que fueron generando una rabia interna, oculta, pero si me pregunta del momento en que cometí los crímenes, tengo una confusión porque algunas cosas las he escuchado de la investigación, de las acusaciones del fiscal que he hacen ver cómo fueron los hechos, otras las recuerdo burdamente y ahí hago una mezcla y elaboro lo que pasó ese día”.

Hugo Bustamante en 2005. Archivo histórico Grupo Copesa.

Y agrega: “Ni yo me explico cómo y en qué momento me transformé en la persona que lo hizo. Lo veo como un sueño, como si hubiese soñado el episodio y como si no fuera yo la persona que llevó a cabo ese delito. Estoy consciente de que lo hice, pero me cuesta aceptar cómo los hechos”.

(Ve el video del programa aquí. La entrevista a Bustamante está en el 1.03.50)

Caso Ámbar

Esta tarde, la Policía de Investigaciones confirmó que fue encontrado el cuerpo sin vida de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que se encontraba desaparecida hace ocho días. Su cuerpo fue hallado al interior de un cooler enterrado en el patio de la casa que compartía Hugo Bustamante con su pareja, madre de la joven.

“Dentro del inmueble se encontraron enterrados en un cooler restos óseos, está casi el cuerpo completo y vestimentas que indican que se trataría de esta menor de 16 años (...). Estaban en el patio del conviviente de la madre. Estaban (los restos) enterrados en un cooler”, indicó el Director General de la PDI, Héctor Espinosa.

Posteriormente, la fiscal de Villa Alemana, María José Bowen, indicó que la madre de la joven señaló que su pareja fue el responsable de la muerte, siendo este el único detenido hasta el momento.

“Se confirma el homicidio calificado (...) La madre (de Ámbar) informó lo que le contó el imputado, don Hugo. Ella declaró, previa lectura de sus derechos, y señaló que fue el imputado quien mató a Ámbar” sostuvo la persecutora, agregado que Bustamante no declaró, haciendo uso a su derecho a guardar silencio.