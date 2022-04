Confederación Nacional del Transporte de Carga y Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile no adhieren al paro convocado para este lunes

Durante la jornada de este domingo, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNCT) emitió un comunicado refiriéndose al paro convocado para este lunes 25 de abril, tras los hechos de violencia contra camioneros que ocurrieron durante la última semana, apuntando que no adhieren a la movilización, y haciendo un llamado al diálogo con las autoridades

“Entendemos la rabia y el malestar que producen los atentados a nuestros conductores, los mismos que se han hecho casi normales, y en eso somos taxativos: la pérdida de la vida de un conductor no puede ni debe dejarnos impávidos, y expresamos a nuestros conciudadanos, que seguiremos muy atentos, pues no podemos sumar mártires sin provocar reacción alguna”, mencionaron desde la agrupación.

Es así como agregaron que “como Confederación entendemos el descontento que existe en varios sectores del país, sin embargo, pensamos que la mejor manera de conseguir resultados es a través del diálogo con las autoridades, y esto es algo que hemos iniciado, y que nuestra vocación democrática hará que la respetemos, hasta que el imperio de los hechos la supere”.

Cabe recordar que el hecho ocurrió en Ercilla, donde un grupo de encapuchados cortó la Ruta 5 Sur a la altura del cruce Quechereguas, hecho que culminó con un camionero herido por el impacto de perdigones en su cabeza, lo que lo mantiene en riesgo vital. El conductor herido de gravedad fue identificado como Ciro Palma, de 35 años. Junto a él, resultaron lesionados otros dos choferes que debieron detener sus camiones ante el corte de ruta, producto de una camioneta en llamas que bloqueaba el camino.

Según señalaron desde la CNCT, “entendemos que tenemos la responsabilidad de abastecer a nuestros compatriotas. Teniendo a la vista este antecedente, expresamos claramente que no nos sumaremos a la movilización convocada para este lunes. Sin embargo, queremos que todos sepan que ante la pérdida de la vida de nuestros conductores, seremos una sola voz, y la haremos escuchar”.

Finalmente apuntaron que “una paralización lo único que hace es afectar la productividad, y se corre el riesgo de desabastecimiento de productos esenciales, perjudicando a la ciudadanía”.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), Carlos Bretti, señaló tras una reunión con el delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard, que el gremio no paralizará sus funciones, pero que solicitarán reinstalar el Estado de Excepción. “Nosotros definitivamente no nos acogemos a ese paro, empatizamos con la molestia de la ciudadanía y de otros dirigentes gremiales, pero como camioneros no nos vamos a paro”, señaló en declaraciones recogidas por Radio Biobío.

Por otro lado, la Confederación Nacional de Dueños De Camiones De Chile (CNDC), también descartó sumarse a la convocatoria según dieron a conocer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales durante la tarde de este domingo. “Ante diversos anuncios en redes sociales de llamados a paralización para este lunes 25 (...) la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile puntualiza lo siguiente: Reitera, de acuerdo a comunicado público de jueves 21 de abril y firmado por nuestro Presidente Nacional, que no es parte de convocatoria alguna a paralización para la fecha indicada”.

Según agregaron “insistimos en nuestro total desacuerdo con amenazas de cortes de rutas e impedimentos por la fuerza, de la libre circulación de personas y vehículos. Es propósito de los violentistas hacer caer a los camioneros en su juego de la violencia”.