Confirman caso de viruela del mono en Chile: paciente se mantiene hospitalizado en Iquique

La seremi de Salud de la Región de Tarapacá confirmó un caso de viruela del mono (Mpox) en Chile, en un paciente que se mantiene en observación en el Hospital Regional de Iquique, Dr. Ernesto Torres Galdames.

Se trata de un caso importado, cuyo contagio habría ocurrido a través del contacto directo y sexual con una persona oriunda de Bolivia.

Según detalló el seremi de la cartera, David Valle, “el caso de Mpox ocurrió el día 23 de julio”.

“El paciente ya pasó la etapa de aislamiento de la enfermedad y, por lo tanto, ahora netamente está hospitalizado para ver ciertas situaciones de salud complejas que arrastraba antes de ser contagiado por Mpox”, detalló.

En ese contexto, explicó que “además de darle calma a la población, es una situación en particular de que no es la nueva variante de Mpox que se ha visto en otros países. Los casos de Mpox tanto en el país como este en la región son casos importados. No hay un contagio de forma autóctona”

“Es un caso que ya sucedió y que ya obviamente está resguardado por todos los cuidados que se le han dado en el Hospital Regional de Iquique”, agregó.

Finalmente, remarcó que “después de esto no hemos tenido casos confirmados. Es el único caso que hemos tenido hasta la fecha en este 2024″.

Cabe señalar que desde este viernes 23 de agosto está vigente la alerta sanitaria, que le entrega facultades extraordinarias al Ministerio de Salud (Minsal) para enfrentar la emergencia de salud pública causada por el nuevo brote de Mpox, antes conocido como viruela del mono, o símica.