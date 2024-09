Confusam por funcionarios amenazados tras balacera en Puente Alto: “Las autoridades tienen que proteger a nuestra gente”

La jornada de este jueves fue el tercer y último día del paro convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), jornada en donde se manifestaron marchando en Santiago por La Alameda desde Los Héroes llegando hasta las dependencias del Ministerio de Salud.

Las razones del paro, según indicaron del gremio, se relacionan con el aumento a las agresiones a los funcionarios y falta de seguridad en los recintos de salud, la demora en el pago del incentivo al retiro y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas de gestión en la atención primaria. A esto se suma, acusan, a la promesa incumplida del gobierno de incluir la participación de los funcionarios en la reforma de salud y la universalización.

Sobre la paralización, la presidenta de Confusam, Gabriela Flores, la evaluó como positiva, señalando que “estaban contentos”, porque tenían “un 90% de adhesión de los trabajadores” a nivel país.

“Hay regiones que han marchado todos estos días”, destacó.

Sobre las demandas, la presidenta del gremio hizo especial alusión a “la violencia desatada contra los funcionarios”.

“Ayer fue el caos en Puente Alto: tenemos dos Cesfam cerrados por amenazas de muerte. Y bueno, las autoridades tienen que resolver y proteger a nuestra gente”, expresó en referencia a la balacera que dejó a un adolescente fallecido y tres heridos en estado grave. y en donde funcionarios del centro de salud comunal denunciaron que fueron amenazados para que no se estabilizara a los heridos.

Estos episodios de violencia, indicó “se viene dando ya en muchos lugares del país. El gobierno sabe de esto, ha instalado mesas de seguridad, que la verdad, vamos a una catarsis cada vez que nos reunimos, pero avances, temas claros, cómo protegernos, no hay”.

“El Ministerio del Interior nos ha señalado, el subsecretario, que aquí hay un tema de falta de recursos humanos y eso hace que no podamos tener carabinero en cada centro de salud o en los servicios de urgencia”, añadió.

Sobre el paro, Flores indicó que “no ha tenido llamados de gobierno de parte de las autoridades que dirigen”, pero sí de sus alternos “señalando que hay temas que están avanzando, pero no hay nada escrito y eso nos obligó a salir a la calle”.

“Espero que la ministra (de Salud, Ximena Aguilera) dialogue, no sé por qué no quiere conversar con nosotros cuando somos la puerta de acceso a la salud pública y de no haber un diálogo, un avance, ya no van a ser los días de paro, va a ser mucho más”.

“El mensaje (a la ministra) a destrabar, a que avancemos, que se cumplan los plazos por el bien de los usuarios y nosotros”, añadió.

Consultada sobre qué ocurrirá en caso de no obtener una respuesta, Flores indicó que el próximo jueves tienen ampliado nacional “Y ahí se va a mandatar al directorio, a los dirigentes de todo Chile, los pasos a seguir en el mes de octubre”,