Congreso internacional sobre calidad de salud congregará en Chile a expertos entre el 23 y el 25 de octubre

Destacados expertos internacionales en salud serán parte del Congreso de Calidad Asistencial 2024, a realizarse del 23 al 25 de octubre en Santiago de Chile.

El evento es organizado por la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial (Soccas) y se desarrollará en el Aula Magna de la Universidad San Sebastián, en Bellavista 7.

Entre los especialistas confirmados figuran Anna Edwards, abogada experta en salud de Reino Unido, David Nadal, encargado de experiencia del paciente en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Shruti Patel, director of Health Data and Value Based Care de Bupa en Reino Unido, Peter Lachman, profesor principal de Liderazgo en Calidad y Seguridad del Paciente del Colegio Médico Real de Irlanda, y Lucía Orbegozo Ugartechea, jefa de Clientes de Sanitas en Madrid.

El evento lleva por lema “Nada sobre mí, sin mí; la esencia de la coproducción en salud” y busca conectar con los interesados en el área de la calidad en salud y la escucha activa de los pacientes.

Los interesados en asistir pueden revisar el programa completo y valores en www.soccas.cl .