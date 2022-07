Consejero nacional del PPD y funcionario de la Municipalidad de Lo Espejo es formalizado por presunto microtráfico de drogas durante jornada laboral

La tarde del jueves pasado, un vecino que transitaba por afuera del mall Portal Oeste de la comuna de Cerrillos se acercó a carabineros y funcionarios de seguridad pública de la Municipalidad de Cerrillos, quienes realizaban un patrullaje mixto en el sector. ¿La razón? Había visto a dos jóvenes fumando marihuana dentro de un auto blanco en una plaza del sector.

Por ello, los funcionarios policiales revisaron el vehículo y encontraron en medio de los asientos delanteros cuatro bolsas con marihuana, una pesa digital y diversos implementos para moler y fumar la droga. Pero el hecho podría haber sido uno más de los cientos de procedimientos por Ley de Drogas que se realizan diariamente si no fuera por otro elemento que se encontró en el auto: una chaquetilla reflectante sin mangas, con el logo de la Municipalidad de lo Espejo en el costado izquierdo del pecho.

La vestimenta encontrada tenía una razón. Uno de los detenidos, identificado como Guillermo Soto Gálvez, es funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Lo Espejo. Pero no sólo eso: Soto Gálvez también fue electo en agosto pasado como consejero regional del Partido por la Democracia por el distrito 13, cargo que posee actualmente.

Según los registros de Transparencia Activa, Soto Gálvez es cientista político y se desempeña a contrata desde mayo de 2018 como profesional de la repartición municipal, periodo en el que ejercía como alcalde el también PPD Miguel Ángel Bruna, quien fue derrotado en la elección de 2021 por la comunista Javiera Reyes, actual edil.

Tras su detención, el OS7 de Carabineros llegó hasta el edificio municipal ubicado en Avenida Central de esa comuna y allanó su oficina, lo que generó preocupación y comentarios entre los demás funcionarios municipales. Por ello, el viernes la alcaldesa Reyes emitió un comunicado interno en el que se informó que las diligencias fueron “solicitadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente, en el marco de la detención de un funcionario ocurrida durante la jornada laboral”.

Comunicado interno emitido por la Municipalidad de Lo Espejo.

Finalmente, Guillermo Soto fue formalizado por el delito de tráfico en pequeñas cantidades y quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional durante los 120 días que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago otorgó para la investigación.

Juan Pablo Mardones, abogado de Soto, señaló a La Tercera que no se acreditó que su representado estuviera consumiendo canabis, pues no existe narcotest. Pero más importante, a su juicio, es que el cientista político es paciente con una prescripción médica para el consumo terapéutico de la droga. “Es un paciente al que se le está dando tratamiento de microtraficante”, dijo. Y agregó que “mi representado no ejecutaba ninguna acción que de cuenta de facilitar a cualquier título droga a un tercero”.

Desde la Municipalidad de Lo Espejo, la alcaldesa, Javiera Reyes, expresó que “estamos trabajando en frenar todo tipo de irregularidad al interior del municipio y tomaremos todas las acciones administrativas y judiciales correspondientes. Estaremos disponibles para colaborar en diligencias como la realizada por el OS7 de Carabineros de Chile y otras que se nos soliciten”.

En el PPD, en tanto, indicaron que de acuerdo a las normas internas y al haber sido formalizado, a Soto Gálvez se le suspendieron inmediatamente sus derechos como militante. “Apenas conocido el hecho notificaron al Tribunal Supremo para que tome cartas en el asunto, para que se proceda a la investigación y sanciones a las que pueda ser sometido, que van desde la suspensión a la expulsión. De haber condena, se le expulsa de inmediato”, señalaron por escrito.