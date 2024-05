Contraloría abre sumario por irregularidades en licitaciones públicas del Serviu de Valparaíso: montos superan los $ 34 mil millones

Tras realizar una auditoría al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso, la Contraloría Regional detectó una serie de irregularidades en los procesos de licitación pública a dos proveedores, quienes se adjudicaron millonarias obras de la zona.

Una de las licitaciones fue adjudicada a un particular por un monto superior a $34 mil millones. La segunda, fue concedida a la empresa ECMOVIAL Ltda. por más de $2 mil millones. Según la CGR, ambos casos darían cuenta de vínculos entre los contratistas y posibles contactos previos a la presentación de sus ofertas, afectando la competitividad del proceso.

Ante los hallazgos, el ente contralor inició un sumario administrativo en el Serviu y Seremi de Valparaíso para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de las personas involucradas.

Además, envió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), remitiendo la copia del informa a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ante una eventual infracción al principio de libre competencia.

Los hallazgos

Tras la auditoría al Serviu, la Contraloría Regional de Valparaíso advirtió que en las ofertas presentadas por ECMOVIAL Ltda. y por el contratista privado en tres licitaciones públicas (“Mejoramiento Camino Reñaca”, “Proyecto Emblemático Construcción Parque Barón” y “Mejoramiento Eje Marga-Marga”), se incorporaron “propuestas elaboradas en términos idénticos o casi idénticos”.

Además, alertó que el personal empleado por ECMOVIAL Ltda. en una de las licitaciones (“Construcción Calle Mesana Etapa 2″), incluyó a cinco trabajadores que también fueron parte de los equipos utilizados por el otro contratista en los proyectos que le fueron adjudicados.

Por otro lado, el ente verificó que ambos contratistas, en sus propuestas para las licitaciones mencionadas, concertaron que se subcontratarían entre sí en caso de que los proyectos les fueran adjudicados.

En el informe también se consignó que el Serviu no exigió los documentos necesarios al contratista particular, luego de aprobar aumentos de obra y trabajos extraordinarios en el marco del “Proyecto Emblemático Construcción Parque Barón”.

En el caso de la Seremi, la CGR estableció que no efectuó las diligencias suficientes que le hayan permitido verificar de manera oportuna el capital declarado por un contratista en dos licitaciones de 2020 y 2021. Los documentos con los que la empresa participó de las licitaciones no eran documentos que hayan seguido los procedimientos y validaciones exigidos, por lo que no se pudo confirmar que los antecedentes incluidos en ellos fueran efectivos.